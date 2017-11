Millo demana retornar a l'ordre amb «majoria constitucionalista»

El delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, va assegurar ahir a Girona que una majoria constitucionalista a les eleccions autonòmiques del pròxim 21 de desembre constitueix «l'única fórmula possible» per vèncer els partits separatistes. En aquesta línia, Millo va reiterar que encara que el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, hagi manifestat que no veu possible un front comú amb el PPC i Ciutadans, «ell sap que és l'única alternativa a un govern independentista que ens ha portat a la ruïna i que ha trencat la convivència i la capacitat per seguir creixent».

«Possiblement es tracta de posicionaments que ajuden a nivell electoral», va assenyalar Millo, que ha considerat que pot tractar-se d'afirmacions motivades pel «recent pacte amb una persona que precisament va ser organitzador del 9-N», en al·lusió implícita a la incorporació a la candidatura electoral dels socialistes catalans de l'exsecretari general d'Unió Ramon Espadaler, que va ser conseller d'Interior en el Govern d'Artur Mas i que va participar activament en l'organització de la consulta que acabaria inspirant, tres anys més tard, el referèndum de l'1-O.



«Altres missatges»

Aquest fet, aprofundeix, justifica que «Iceta hagi de buscar altres missatges per superar el que per a alguns és difícil d'explicar». «Únicament i exclusiva si els partits constitucionalistes obtenen la majoria podrem recuperar l'ordre, la legalitat i la possibilitat de tenir un govern que es dediqui a afavorir la concòrdia i la convivència», ha apuntat el delegat del Govern en clau electoral.

Precisament, Millo es va reunir ahir a la ciutat de l'Onyar amb el Comitè Executiu provincial del PPC, amb l'objectiu d'ultimar els preparatius de la campanya per a les eleccions autonòmiques del 21 de desembre. La reunió va servir també per presentar la que serà la candidata per Girona a les eleccions al Parlament de Catalunya, Maria Àngels Olmedo, que fins ara ha estat la portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Figueres. D'aquesta manera, Olmedo substituirà el mateix Enric Millo, que duia quatre eleccions consecutives encapçalant la llista dels populars a Girona. El delegat del Govern central a Catalunya va assegurar que Olmedo és una bona candidata, a més d'una persona «amb una clara vocació de servei cap a les persones i amb coneixement per saber com fer que l'economia funcioni bé».

En aquest context, Millo va retreure al president Puigdemont que vulgui «donar lliçons als demòcrates que sempre han respectat la llei» i que insinui que els partits no-independentistes no respectaran els resultats electorals en cas d'una victòria en vots i escons de les formacions partidàries del trencament.



«Està una mica lluny»

«A Catalunya i a Espanya en els darrers quaranta anys de democràcia i sempre que hi ha hagut eleccions legals s'han respectat els resultats; no hi ha cap motiu per pensar que aquesta ocasió serà diferent», va exposar Enric Millo, que va recordar que no és la primera vegada que expressa respecte pels resultats electorals, però que «com que està una mica lluny, a Brussel·les, [Puigdemont] no m'ha escoltat». El dirigent popular acusa Puigdemont de ser «el primer polític que s'ha saltat les lleis» i li demana que sigui ell que digui explícitament «si està disposat, ara sí, a acceptar la legalitat democràtica i els resultats de les eleccions» del 21-D.