El PDeCAT insisteix a crear la llista unitària: «Algú més s´hi vol sumar?»

La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, va insistir ahir a advocar per una llista unitària per a les eleccions del 21 de desembre després de reunir-se amb el president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, a la capital belga. «President, no estàs sol. Algú més s'hi vol sumar? Encara hi som a temps!», va assenyalar Pascal al seu compte de Twitter després d'haver-se reunit amb Puigdemont i l'expresident català i líder del PDeCAT, Artur Mas.

En el missatge, poc després que ERC rebutgés la idea de la llista unitària i apostés per una llista pròpia, Pascal va dir que havia vist Puigdemont «amb força, serenitat i determinació». La trobada es va produir amb «total discreció», van dir fonts del PDeCAT, i en un lloc desconegut, com ho és també la residència a Bèlgica de Puigdemont i els altres quatre exconsellers que romanen al país.

A la reunió a Brussel·les del PDeCAT també hi van assistir el coordinador d'Organització de la formació, David Bonvehí, i el diputat al Congrés Ferran Bel.

Puigdemont és un dels més grans actius electorals del partit hereu de Convergència, però ell és partidari d'encapçalar una llista única independentista, que podria articular-se a partir d'una agrupació d'electors que es va presentar a Barcelona i, per això, el PDeCAT es veu abocat a donar-hi suport, sense aclarir de quina forma hi participaria el PDeCAT

Puigdemont va assegurar en una entrevista amb l'ACN que si a les eleccions hi ha «una majoria clara de vots i escons» a favor de la independència és «imperatiu que es respecti». «Hi hauria un abans i un després d'uns resultats» amb majoria a favor de la República, segons Puigdemont, que destaca que per això ha demanat al govern espanyol i la UE que diguin «explícitament» si respectaran o no els resultats dels comicis. El resultat de les urnes «s'ha d'acceptar amb totes les conseqüències», va indicar Puigdemont, afegint que no es pot tolerar una «democràcia segrestada en funció de si al governant de torn li convé o no el que els ciutadans trien».

Preguntat per com actuaria en cas de liderar i guanyar una llista electoral, especialment tenint en compte el procés judicial obert contra ell i la resta del govern, va dir que «les decisions que s'hagin de prendre es faran en funció dels resultats». «Que ningú en tingui cap dubte, el missatge més poderós que podem enviar al món i també a l'Estat espanyol és que la majoria que hem anat construint tots aquests anys no és una moda ni un accident de la història, és fruit de la voluntat. I que això es tradueix: en escons, en vots i, per tant, en polítiques», va afegir.

En aquest sentit, Puigdemont va dir que el govern que sorgeixi dels comicis, «l'endemà» s'haurà de posar a fer política, amb la primera prioritat de frenar el 155.

En paral·lel, va afegir que «hi ha molts països i actors polítics que viuen amb estupefacció la regressió democràtica a l'Estat espanyol, ho manifestin o no en públic». «Si en unes eleccions que poden ser lliures i netes, tal com és el nostre desig, hi ha una majoria clara en vots i escons d'una comunitat que diu «jo vull ser un estat independent», és imperatiu que es respecti aquesta decisió», va reblar.