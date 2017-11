Arxivada la causa contra els pares de la Nadia per exhibicionisme i pornografia

L'Audiència de Lleida ha arxivat el cas contra els pares de Nadia Nerea pels delictes d'exhibicionisme i pornografia infantil. La Sala ha acceptat el recurs que la defensa va presentar contra la decisió del jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell d'obrir judici oral contra els veïns de l'Alt Urgell Fernando Blanco i Marga Garau, un cop acabada la fase d'investigació i després que la fiscalia presentés el seu escrit d'acusació en què demanava a la parella dos anys de presó per aquests fets.

Segons el ministeri públic, es van trobar 41 fotografies on apareixen els pares mantenint relacions sexuals explícites davant la seva filla i al mateix llit i també 15 fotografies on apareix la nena nua i en actituds "impròpies" per la seva edat.

L'Audiència de Lleida, en canvi, considera que les imatges on la nena apareix nua no tenen un "inqüestionable caràcter sexual" i que podrien respondre a una finalitat mèdica, com defensaven els pares. En el cas de les fotografies on la fiscalia denuncia que els pares mantenien relacions sexuals davant la nena, al mateix llit, la sala no descarta que la menor estigués adormida, com també defensaven els progenitors. L'arxiu és provisional tot i que el cas només es podria reobrir si apareguessin noves proves.



Cas Nerea

Les fotografies s'haurien pres entre el 2008 i el 2011, quan la nena tenia entre tres i sis anys. La fiscalia acusava els pares d'un delicte d'exhibicionisme, pel qual demanava un any de presó, i d'un altre de tinença de pornografia infantil, pel qual demanava un altre any de presó. A més, per cada delicte sol·licitava també que se'ls prohibís acostar-se a la seva filla durant cinc anys.

L'Audiència de Lleida, en canvi, ha arxivat el cas en considerar que no hi ha prou indicis per acusar els pares de la nena de cap dels dos delictes. Pel que fa al delicte de tinença de pornografia infantil, la sala reconeix que en deu de les fotografies la nena apareix nua però afegeix que en cap d'elles s'aprecia un contingut "evident" i "inqüestionable" de caràcter sexual. "Apareix nua i en diferents postures però difícilment pot afirmar-se amb prou rotunditat que les deu imatges tinguessin un inequívoc contingut sexual", recull l'escrit.



Cas Nerea: Imatges pornogràfiques

A més, afegeix, les imatges es van trobar en uns dispositius d'emmagatzematge informàtic que pertanyien als pares de la menor i que en ells hi havia imatges "de tot tipus", fonamentalment "de caràcter familiar" i que "en cap cas, apareixien fotografies d'altres menors despullats". També, segons recull la interlocutòria, la Sala ha pogut comprovar que algunes de les fotografies corresponen a una sèrie en què es troben imatges del que podrien ser erupcions cutànies, la qual cosa coincidiria amb la versió que els encausats van donar al jutge, que les feien per fer un seguiment de la pell, per motius mèdics. L'Audiència afegeix que les imatges de la menor on apareix banyant-se no poden doncs qualificar-se, de manera objectiva, d'"obscenes" ja que dins d'aquest context l'exhibició dels seus genitals no té una finalitat sexual, i afegeix que segons l'informe policial, les fotografies no es van difondre fora de l'àmbit familiar.

Pel que fa al delicte d'exhibicionisme, de les 41 fotografies que recull l'informe policia, només en quatre d'elles, segons l'escrit, els pares apareixen mantenint relacions sexuals mentre la seva filla està al mateix llit que ells. En tres d'elles que pertanyen a la mateixa seqüència, segueix la interlocutòria, es veuen els peus de la nena.

Tot i això, el fet que estigués allà, segons la sala, "no implica que la menor presenciés l'acte sexual que reflectien les fotografies" i recorda que, tant el pare com la mare van sostenir davant el jutge que la nena estava completament adormida, que van ser discrets i que no la van despertar.

Una versió que, segons l'Audiència, podria ser certa tenint en compte que les fotografies es van fer de mitjanit i que en cap d'elles s'observa cap moviment significatiu en la posició dels peus de la menor, la qual cosa podria significar que estava adormida i que estava situada de manera que "no tenia visió directa dels seus pares".

Cas Nerea: Fernando Blanco, a la presó

El pare de la nena, Fernando Blanco, segueix a la presó de manera provisional i la mare, Marga Garau, en llibertat amb càrrecs, per un presumpte delicte d'estafa que s'investiga en una causa a part al voltant dels donatius per al tractament mèdic de la seva filla, que pateix una malaltia rara. Segons els Mossos, Fernando Blanco i Marga Garau havien recaptat 918.000 euros en donatius que s'havien de destinar a intervencions mèdiques de la nena per tractar la seva tricotiodistròfia que, finalment, no s'haurien dut a terme. D'aquesta quantitat, se n'haurien gastat prop de 600.000. Aquests fets es van destapar l'any 2016, quan la nena tenia onze anys.

El 'cas Nadia' va generar un important impacte a Organyà (Alt Urgell), el poble on la nena anava a l'escola i molt pròxim a Fígols, on la família residia. El municipi s'havia bolcat intensament en diverses campanyes per recaptar fons per la Nerea. La nena segueix amb familiars ja que el jutjat va retirar la custòdia als pares.