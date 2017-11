Les bases de Barcelona en Comú decideixen trencar el pacte de govern amb el PSC

Els 11 regidors de Barcelona en Comú (BComú) tornaran a governar en solitari després que les bases del partit hagin decidit finalitzar l'acord de govern amb el Partit Socialista de Catalunya (PSC) pel suport d'aquests a l'aplicació de l'article 155. D'aquesta manera es trenca l'acord de govern a la ciutat de Barcelona tal com han decidit els 2.059 votants a favor d'aquesta mesura (54,2%) envers els 1.736 que han votat en contra (45,7%). La consulta, que va començar dijous passat i va finalitzar a la mitjanit de dissabte, ha estat la de més participació de les que ha realitzat fins ara el partit.

Pisarello va assegurar que si el PSC hagués consultat a les seves bases sobre el 155, «aquesta consulta hauria estat innecessària». El primer tinent d'alcalde va admetre, però, que la votació «és el que tocava fer» i que el resultat «serà bo per a la ciutat» perquè «permetrà col·locar Barcelona al centre i al marge de la política de blocs». Pisarello també va retreure que les direccions de PSOE i PSC «no han donat la resposta a l'aplicació del 155 que nosaltres esperàvem». «El PSC d'Iceta era el que deia ni DUI ni 155. Ens semblava una posició raonable, però va decidir allunyar-se d'aquest espai de diàleg, trencar ponts i situar-se al costat del Partit Popular i Ciutadans», va lamentar el primer tinent d'alcalde de Barcelona, que va enumerar les diverses crítiques de les últimes setmanes dins el mateix socialisme català –amb alcaldes inclosos– a l'acostament al «bloc del 155».



Govern en solitari

Barcelona en Comú tindrà ara la governabilitat més complicada, atès que disposa d'11 regidors sobre un total de 41, i el PSC ni proporcionava quatre més. El grup municipal Demòcrata (PDeCAT) disposa de nou regidors, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en té 5, els mateixos que Ciutadans, el Partit Popular de Catalunya (PPC) en té tres, els mateixos que la CUP, i hi ha un regidor no adscrit.

Pisarello va descartar pactar amb cap altre partit i va defensar una estratègia de buscar tots els acords necessaris per tirar endavant les línies mestres del govern municipal que, va dir, «es mantindran». Tanmateix va assegurar en aquest sentit que la seva formació segueix compartint «molts objectius de ciutat» amb el PSC, fet pel qual va considerar que les dues formacions seguiran arribant a acords. Una de les qüestions que es pot complicar més és l'aprovació dels pressupostos municipals, encara que el primer tinent d'alcalde va assegurar que la seva formació té «una bona proposta pressupostària» i es va mostrar convençut que aconseguiran trobar punts en comú amb els altres grups.



Pacte d'un any i mig

Ada Colau (BComú) i Jaume Collboni (PSC) van segellar el pacte de govern fa un any i mig. L'alcaldessa va explicar aleshores que s'havia arribat a un acord gràcies a la «generositat» dels dos partits, que va permetre posar els objectius de ciutat per sobre dels interessos de les formacions, malgrat les diferències. Tot i això, el debat nacional sobre el futur de Catalunya ha acabat esquitxant l'acord entre comuns i socialistes.

Finalment, Collboni, que fins ara era segon tinent d'alcalde, va reaccionar amb una piulada a través de Twitter: «Calia reconstruir el país, no trencar més coses. Calia posar Barcelona i els seus ciutadans per davant. Calia prioritzar l'aliança d'esquerres. Això és el que he defensat i defensaré. Venim de lluny i el futur de Barcelona és ple d'oportunitats».