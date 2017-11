Ciutadans defensa que la llista no tindrà processats ni per corrupció ni per sedició

El portaveu del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, va afirmar ahir: «a la llista de Cs no hi ha processats per corrupció o sedició, sinó professionals que volen treballar al servei de tots els catalans».

En un acte d'atenció als mitjans a Sant Adrià de Besòs , el portaveu va informar que a la seva candidatura es podrien trobar professionals de diferents àmbits de la societat catalana, que «treballaran en la propera legislatura per restaurar l'economia, la unitat entre els catalans i el prestigi de les institucions de Catalunya». A més, des de Ciutadans es van lamentar que el pocés s'hagi «carregat la convivència entre els catalans, l'economia i la mateixa unitat del bloc independentista».

Carrizosa també va recordar que el seu partit va ser «la força constitucionalista més votada», i per aquesta raó el PP i el PSOE els haurien de donar suport. Finalment, va concloure que «Ciutadans és el partit amb més opcions de guanyar el separatisme».

El portaveu de Cs, a més, va valorar el trencament del pacte de govern a Barcelona: «A Colau ara cal buscar-la a les manifestacions separatistes». També va demanar a l'alcaldessa de Barcelona que «en comptes d'acostar-se a l'independentisme, digui què farà per reanimar el turisme i l'hostaleria, i per fer que es quedi el Mobile World Congress».