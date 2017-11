La CUP serà als comicis amb una candidatura «rupturista»

L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel va fer una crida a aprofitar les eleccions «imposades» del 21-D per «materialitzar la república» i va marcar distàncies amb els que es consideren «sobiranistes i diuen que ni DUI -declaració unilateral d'independència- ni 155», en al·lusió a Catalunya en Comú. Gabriel va intervenir al final de l'Assemblea Nacional Extraordinària de la CUP, que va decidir concórrer als comicis del 21 de desembre liderant en solitari una candidatura «el més àmplia possible, clarament rupturista, independentista i d'esquerres», en una votació en la qual van participar 1.125 persones

L'exdiputada va denunciar que les eleccions del 21-D són «absolutament il·legítimes i imposades» per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, però, després de la decisió de la militància de concórrer, va assenyalar que «mereixia la pena ser-hi», perquè ho deuen «a la gent que va defensar els col·legis l'1-O i les vagues generals».

Va afegir que la CUP és «clau» en ser representants de l'«esquerra rupturista i feminista» davant dels «que es qualifiquen de sobiranistes i no tenen cap problema a dir ni DUI ni 155», lema usat per Catalunya en Comú, el seu competidor a l'eix de l'esquerra catalanista «com es pot equiparar la intervenció d'un Estat autoritari i feixista amb respectar la voluntat d'un referèndum?», va preguntar Gabriel.

La cupaire va avisar que es poden produir diferents escenaris després del 21-D en funció dels resultats i les vies que adoptin les altres forces independentistes, sense descartar que ERC i PDeCAT puguin «prescindir» de la CUP. Però va deixar clar que la formació anticapitalista no renunciarà al «compromís de materialitzar la república», quelcom que no es podrà fer si, a la vegada, no es repara un país «trencat per la pobresa». Va destacar, també, que és «imprescindible iniciar el procés constituent» d'una hipotètica república, quelcom que «no és possible sense la ruptura amb l'Estat espanyol».

Gabriel també va tenir un record per a les persones que «mantenen la dignitat a l'exili i a la presó», en referència als membres del Govern cessat, però va recordar que no hi ha «represaliats de primera i de segona», i per això va voler reconèixer també els ciutadans «colpejats l'1 d'octubre o els qui pateixen amenaces feixistes».

De la seva banda, la portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Núria Gibert, va assenyalar que la candidatura de la formació té la voluntat de ser «àmplia», ja que volen «fer camí amb tots els qui reconeguin els resultats de l'1 d'octubre» sense «posposar l'agenda social que urgeix en aquest país».



Mà estesa a BComú

Paral·lelament, CUP-Capgirem Barcelona va aplaudir que les bases de BComú hagin decidit trencar el pacte municipal amb el PSC amb el 54% dels vots dels seus militants. El portaveu de CUP-Capgirem Barcelona, Quim Serra, va assenyalar que la fi del pacte de govern «és una molt bona notícia» per a les classes socials de la capital catalana.

«El PSC representa la pitjor cara de la Marca Barcelona, que critiquem amb convicció perquè creiem que és la careta simpàtica del desplegament del projecte neoliberal de la ciutat», va dir Serra. Pel que fa a la governabilitat al consistori, els anticapitalistes ofereixen al partit de Colau «mà estesa» per tirar endavant un projecte «rupturista», però avisen que «no ens entregarem gratuïtament a res».