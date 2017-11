Els treballadors del Parlament reben Forcadell al seu despatx amb aplaudiments

Una setantena de treballadors del Parlament s'han reunit aquest dilluns al Parlament al despatx d'audiències i hi han rebut, amb un llarg aplaudiment, la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, i membres sobiranistes de la Mesa. Segons fonts de la presidència, Forcadell els ha agraït les mostres d'escalf i suport, i els ha instat a seguir treballant per mantenir la "dignitat" de la institució. La trobada ha estat a porta tancada i s'ha produït el primer dia laborable després que Forcadell passés la nit de dijous a divendres a la presó i en sortís en pagar una fiança de 150.000 euros. La resta de membres sobiranistes de la Mesa també van declarar al Tribunal Suprem per un presumpte delicte de rebel·lió, sedició i malversació.