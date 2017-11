Una fundació d'ajuda a la dependència integra persones en risc d'exclusió

Que persones en risc d'exclusió aconsegueixin la inserció en convertir-se en cuidadors de gent que ha perdut la seva autonomia, després de rebre la necessària formació, és el projecte de la Fundació d'Atenció de la Dependència de Sant Joan de Déu, que ha solucionat així dos problemes socials.

«Escoltar», «oferir alternatives», «atendre la particularitat» o «acompanyar» són algunes de les paraules que apareixen més sovint en parlar amb la directora de l'entitat FAD Sant Joan de Déu, Ana Pérez Carmona, que va explicar el seu «model humanista» de treball.

El projecte, que va començar a gestar-se el 2011 i es va posar en marxa un any després, es basa en tres eixos d'actuació: l'atenció a les persones que han perdut autonomia -ja sigui per edat, malaltia o discapacitat-, formar cuidadors professionals i promoure la inserció laboral.

«L'objectiu no és únicament rebre currículums», va destacar la responsable de FAD en parlar d'un procés que ofereix atenció, majoritàriament, a dones d'entre 40 i 50 anys que truquen per explicar el seu cas.



Programa de formació

Aquesta entitat social va mantenir en començar el seu camí el conveni que Sant Joan de Déu tenia amb Càritas per a la formació com cuidadors de persones en risc d'exclusió i el perfil mitjà dels quals és el d'una dona d'entre 40 i 42 anys, la majoria de Bolívia o Hondures, amb estudis primaris o superiors no homologats.