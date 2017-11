Iceta promet «estabilitat» i acabar amb la «divisió» actual

El cap de llista del PSC a les eleccions del 21-D, Miquel Iceta, es va comprometre ahir a aportar «estabilitat» i «unitat», per poder deixar enrere els temps de «divisió» que segons ell han caracteritzat tot el procés independentista.

En la presentació dels candidats del PSC al Parlament, Iceta va remarcar que de cara a les eleccions del 21 de desembre els socialistes tindran «tres objectius de país»: superar la divisió entre catalans, reparar la divisió entre Catalunya i la resta d'Espanya i posar les bases per a un rellançament econòmic i un marc estable que permeti tornar a les empreses que en les últimes setmanes han tret la seva seu social de Catalunya.

Iceta també va afirmar: «Volem unitat i volem avanç, estem farts que Catalunya perdi i retrocedeixi, Catalunya es mereix el millor, avançar i guanyar». És per això que el representant del PSC va afirmar: «Allà on hi ha hagut divisió, nosaltres posarem unitat. Allà on hi ha hagut sectarisme, posarem germandat. Allà on hi ha hagut improvisació, posarem preparació. Allà on hi ha hagut inestabilitat, posarem estabilitat».

Finalment, Miquel Iceta va voler recordar que «units som forts» i que mentre els catalans estan «dividits, perdem».