Jean Castel repetirà com a candidat de Cs per Girona

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha anunciat avui en roda de premsa que les llistes per a les eleccions del 21 de desembre mantenen els caps de llista de les quatre demarcacions. D'aquesta manera, a Girona, repetirà com a candidat Jean Castel, actual portaveu provincial de Cs.

Segons ha explicat Villegas, "continuem amb els equips que han estat lluitant i fent un gran treball" al Parlament "en aquests mesos" i les llistes "es componen de persones capaces de tornar la il·lusió a la majoria dels catalans". L'executiva nacional de Ciutadans ha ratificat avui el programa electoral i les llistes, les quals presentaran públicament diumenge. A la resta de demarcacions, la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, encapçalarà la llista per Barcelona, Matías Alonso la de Tarragona i Jorge Soler la de Lleida.

El 2015, ciutadans va ser el segon partit que va obtenir més escons i vots, per darrere de la coalició de Junts pel Sí (JxSí). Llavors, la llista de la formació taronja ja la va encapçalar Castel i van obtenir dos històrics diputats. Serà la tercera vegada que ho faci al capdavant i aspiraria a repetir com a diputat per segona vegada. El 2015, Castel va sortir escollit com a candidat després d'unes primàries sense oposició. És l'home de Cs a Girona i el seu paper en l'última legislatura al Parlament ha estat destacat. Sense anar més lluny, va presidir la comissió d'afers institucionals (CAI) on van intervenir els senadors designats pel Parlament arran de l'aplicació de l'article 155. Abans, havia presidit la comissió «Vidal», per investigar les afirmacions de l'exsenador Santi Vidal, tot i que va dimitir després que JxSí i la CUP tombessin totes les peticions de compareixences de l'oposició.