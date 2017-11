El PDeCAT perfila una llista transversal amb Puigdemont i sense Marta Pascal

El Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT) està ultimant la llista de cara al 21-D. La direcció del partit prepara una llista encapçalada per Carles Puigdemont i sense Marta Pascal. Aquest cap de setmana, Puigdemont s'ha reunit amb el president del PDeCAT, Artur Mas, la coordinadora general, Marta Pascal, el coordinador organitzatiu, David Bonvehí, i el diputat al Congrés Ferran Bel. La fórmula d'aquesta llista encara no està tancada, però durant la visita dels dirigents del partit a Brussel·les s'ha avançat cap a aquesta direcció.

D'aquesta manera el partit vol atendre la petició de Puigdemont de crear una llista unitària cívica, però fer-ho de manera que aquesta candidatura tingui el suport de l'estructura i la maquinària de la formació. La llista «àmplia, transversal i oberta a la societat civil» es perfila com la fórmula preferida per presentar-se a les eleccions. El partit va registrar com a marca electoral la denominació Partit Demòcrata-Pacte Democràtic, encara que en cas d'avançar aquesta «llista del president» podria modificar-se el nom. En aquesta llista podrien integrar-se exconsellers de PDeCAT presos, alcaldes i perfils independents.

Els últims dies havien entrat en acció sectors sobiranistes per promoure una llista única, però no com a coalició electoral perquè el termini per registrar-la va expirar dimarts, sinó recollint les 55.000 signatures necessàries per presentar una «agrupació d'electors», que Puigdemont es va oferir a encapçalar. Davant les reticències d'ERC i la CUP a configurar una llista única, PDeCAT ha perfilat aquesta fórmula.