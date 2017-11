El Partit Animalista demana un pla d'evacuació d'animals en catàstrofes

El Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (Pacma) ha demanat a les administracions que aprovin un pla d'evacuació d'animals en situacions d'accidents o de catàstrofes, inexistent fins ara a Espanya. El partit animalista ha presentat aquesta setmana al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya un Pla d'Evacuació d'Animals en Catàstrofes i Emergències que ha elaborat al costat d'experts en la matèria.

Segons va explicar el coordinador del Pacma a Barcelona, David Martínez, són les comunitats autònomes les competents en l'aprovació de plans i recursos d'emergència, fet pel qual la seva proposta ja ha estat traslladada a cadascuna de les autonomies.

A més, han registrat la seva proposta al Ministeri d'Interior perquè «és l'autoritat superior en matèria de Protecció Civil, per regular l'evacuació dels animals en casos d'emergència de protecció civil o catàstrofe».

Martínez va assenyalar que «el pla ja ha estat presentat a la resta de comunitats autònomes i a Catalunya es fa una mica més tard per la situació política i el procés de recollida de signatures que realitzem per presentar-nos a les eleccions del 21-D». Així, el Pacma va presentar el pla amb l'objectiu que s'iniciïn els tràmits per a la seva posada en marxa com més aviat millor.

Martínez va assenyalar que considera que «el nostre pla d'evacuació tindrà bona acollida, com ha succeït a Canàries o a València».