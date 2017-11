La pudor permet descobrir els cadàvers d´una mare i el seu fill a Badia del Vallès

Una dona i un home –mare i fill– han aparegut morts aquest dilluns al seu domicili, a Badia del Vallès (Vallès Occidental). Els veïns del bloc de pisos on vivien, ubicat al número 9 del carrer Santander, haurien alertat la policia per una forta pudor a l'escala. Segons han explicat a l'ACN alguns testimonis, ja feia dies que se sentia aquesta olor, però fins aquest migdia no havien decidit avisar els Mossos d'Esquadra. En arribar, els agents han trobat les dues persones mortes.

Fonts policials han confirmat a l'ACN que les primeres indagacions policials han evidenciat que no existeixen "indicis clars de criminalitat". Amb tot, han assenyalat que la investigació segueix oberta i que no es descarta cap hipòtesi. Demà dimarts es procedirà a fer l'autòpsia dels dos cossos per determinar les causes de la mort.

Els fets han generat un gran rebombori entre els veïns d'aquesta zona de Badia del Vallès, que es troba a tocar d'una de les principals avingudes que travessa el municipi. Segons han explicat a l'ACN alguns dels testimonis, la mare, de 86 anys, i el seu fill, un home de mitjana edat, vivien en aquest bloc de pisos del carrer Santander des de feia anys. "Ella tenia mobilitat reduïda i ell la cuidava i se'ls veia força units", ha comentat la Carmen, una veïna que ha considerat que el fill, sense la seva mare "s'hauria mort de pena".

