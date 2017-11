Puigdemont, obert a «una solució diferent a la independència»

El president Carles Puigdemont ha dit en una entrevista al diari belga 'Le Soir' que "una solució diferent de la independència és possible". "Jo he treballat durant trenta anys per obtenir un altre encaix de Catalunya dins Espanya. Hem treballat molt per això. Però va arribar Aznar i va aturar aquest camí", ha explicat. Puigdemont, a Brussel·les des de l'aplicació del 155 i des de la declaració d'independència, s'ha mostrat disposat a acceptar la realitat d'una altra relació amb Espanya. El president ha insistit que encara està per un acord i ha assenyalat que l'origen de tot és la sentència del Tribunal Constitucional (TC) contra l'Estatut del 2010. En aquest context, ha recordat que en els últims 7 anys els diputats independentistes al Parlament han passat de 14 a 72.