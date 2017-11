Puigdemont, obert a «una solució diferent a la independència»

El president Carles Puigdemont ha dit en una entrevista al diari belga 'Le Soir' que una solució diferent de la independència "sempre és possible". "Jo he treballat durant trenta anys per obtenir un altre encaix de Catalunya dins Espanya. Hem treballat molt per això. Però va arribar Aznar i va aturar aquest camí", ha explicat. Puigdemont, a Brussel·les des de l'aplicació del 155 i des de la declaració d'independència, s'ha mostrat disposat a acceptar la realitat d'una altra relació amb Espanya.

"Jo estic disposat i sempre he estat disposat a acceptar la realitat d'una altra relació amb Espanya", ha dit. El president ha insistit que encara està disposat a arribar a un acord i ha assenyalat que l'origen de tot és la sentència del Tribunal Constitucional (TC) contra l'Estatut del 2010. En aquest context, ha recordat que en els últims 7 anys els diputats independentistes al Parlament han passat de 14 a 72.

"No és veritat", assegura el president Puigdemont quan el periodista de 'Le Soir' Jurek Kuczkiewicz li diu que els independentistes només volen un estat propi. "Per tant, no dieu, o independència o mort?", insisteix el periodista. "Mai. Sempre he estat a favor d'un acord", afirma.

Amb tot, Puigdemont avisa a 'Le Soir' que fa front "a 30 anys de presó per haver aplicar un programa electoral" que va guanyar les eleccions "amb la participació més elevada de la història". "El govern espanyol ho ha anul·lat. El vot dels catalans val menys que el de la resta?", es pregunta.

A l'entrevista, el president Puigdemont destaca que l'única solució a la crisi catalana és la negociació. Preguntat sobre què passarà després de les eleccions del 21-D, Puigdemont assegura que el que no pot fer l'Estat és "enviar el fiscal general a fer política". "Caldrà asseure's a la taula de negociació. Però una nova victòria mostrarà que aquesta història no és cosa de quatre il·luminats", diu.

En la conversa amb 'Le Soir', Puigdemont assegura que no veu "la possibilitat de ser candidat d'un partit" als comicis del 21-D i que prefereix "unitat" i "transversalitat" com la proposada per la llista cívica.

El president lamenta al diari belga el rol de la Unió Europea en la crisi catalana. "És la incapacitat de la UE, controlada pels estats, de tenir un discurs sobre les seves realitats diverses el que ha causat una crisi entre els ciutadans i la UE", afirma.