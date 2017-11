Rajoy fa una crida a la «majoria silenciada» per omplir les urnes «de veritat»

El president del Govern, Mariano Rajoy, va entrar ahir en la precampanya del 21 de desembre (21-D) fent una crida a la «majoria silenciada i silenciosa» de Catalunya perquè converteixin «la seva veu en vot» i omplin «de veritat» les urnes el 21-D.

Rajoy va visitar Catalunya per primera vegada des que el seu govern posés en marxa les mesures de l'article 155 de la Constitució per respondre al desafiament secessionista i recuperar la legalitat de la comunitat, mesures que van culminar amb la convocatòria dels propers comicis autonòmics. L'acte va suposar la presentació oficial del candidat del Partit Popular de Catalunya (PPC), Xavier García Albiol. Rajoy va aprofitar per defensar l'adopció de les mesures per «posar fi» al «deliri» dels independentistes assegurant que ho va fer després d'haver «esgotat totes les vies».

El president del Govern va prometre que tornarà a Catalunya en tres ocasions abans del 21-D. A més va aprofitar l'ocasió per reivindicar la figura d'Albiol com un «fill de la Catalunya real, la Catalunya mestissa i oberta que ha plantat cara als abusos i excessos separatistes». Amb aquest missatge Rajoy va aprofitar per demanar als votants que acudeixin a les urnes, que seran «netes i legals per restaurar la democràcia». Rajoy va anar acompanyat de la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, dels vicesecretaris del partit Javier Maroto i Andrea Levy, de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, i del portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando. El president del Govern va advertir de tots els efectes negatius que aquesta crisi ha provocat sobre l'economia catalana.



Rajoy demana aturar el boicot

El president del Govern, Mariano Rajoy, va demanar ahir a tots els espanyols que compren i consumeixen productes catalans que «no deixin de fer-ho mai» i va fer una crida a les empreses que estan a Catalunya perquè es quedin a la comunitat.

En la seva primera visita des de la reunió de la junta directiva del PPC, el passat 15 de setembre, Rajoy va aprofitar per advertir tots els sectors de l'economia catalana que «ja pateixen les sectàries, divisòries i frívoles decisions dels independentistes» i per això «és urgent» una nova etapa que eviti més danys econòmics, va dir. Després de recordar la «caiguda de les vendes i l'anul·lació de reserves turístiques», Rajoy va prometre que treballarà «fins a l'últim dia» perquè projectes com l'Agència Europea del Medicament vagin a Catalunya.

El cap de l'executiu va recordar que Espanya ha patit una crisi duríssima i Catalunya va participar en la recuperació, però assegurava que la «inestabilitat» actual en la comunitat està «frenant» la seva capacitat de crear ocupació, va dir. Finalment, Rajoy va assenyalar que aquest és el «temps de recuperar afectes» i recobrar la Catalunya «sensata, pactista, emprenedora i dinàmica» que «tant ha contribuït al benestar i al progrés d'Europa». Per això va concloure que «junts som més forts, més pròspers i millors».

L'acte de precampanya es va celebrar en un hotel de Barcelona on van assistir 1.300 persones amb un ampli seguiment de mitjans d'arreu del món, amb més de 200 professionals de 22 països acreditats.



Albiol «agraeix» el 155

El candidat del PPC a la presidència de la Generalitat, Xavier García Albiol, va agrair al president del Govern, Mariano Rajoy, que hagi aplicat l'article 155 de la Constitució. Albiol va iniciar la seva intervenció referint-se al president del Govern: «Vull agrair-te que hagis aplicat l'article 155 de la Constitució, que hagis cessat Puigdemont, Junqueras i tot el seu govern i que hagis tancat les ambaixades i les guinguetes repartides per tot el món per donar pessebre als independentistes», va dir.

El líder del PPC va advertir que les eleccions del 21-D han de servir per «girar full del que ha estat el moment més decadent dels darrers 50 anys de les institucions catalanes i no es pot desaprofitar aquesta oportunitat». Convençut que el PP farà història i «ho aconseguirà», va negar que les eleccions del 21-D siguin un «plebiscit» però va admetre que «no seran unes autonòmiques més». Segons Albiol, el 21-D s'escollirà entre «que torni Puigdemont o que torni el grup Planeta. Entre que segueixi manant la CUP o que torni Bimbo». Finalment, va llançar un missatge a Ciutadans, a qui va demanar «serietat i responsabilitat» i que no tinguin temptacions electoralistes per damunt del futur del país.