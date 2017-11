Mas admet que l'independentisme està fent «una reflexió» mentre Albiol aposta per «replantejar» el model territorial

Els presidents Artur Mas i José Montilla, el líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, i el del PPC, Xavier Garcia Albiol, han participat aquest dimarts a Madrid als "Diàlegs sobre Catalunya" organitzats pel Club Siglo XXI, un debat on han contraposat les seves visions sobre el procés independentista i on han intercanviat crítiques. Durant el debat Mas ha admès que l´independentisme està fent "una reflexió" i retret al govern espanyol que sempre hagi tancat la porta al diàleg. Per contra, Albiol ha apostat per "replantejar" el model de relació entre l´Estat i les CCAA i ha posat com a exemple de suposats excessos del model "l´adoctrinament" a les escoles. Montilla ha afirmat que el procés ha portat a una "societat més dividida i una economia més debilitada", i Domènech ha reivindicat amplis consensos a l´entorn del dret a decidir i l´elaboració d´una "llei de claredat" al Congrés sobre Catalunya.

El debat ha tingut lloc a un hotel cèntric de Madrid davant de prop de 200 persones i una vintena de mitjans. És la primera vegada que tots quatre han coincidit en un acte i la primera vegada també que els dos futurs candidats de Catalunya en Comú i del PPC confrontaven les seves posicions en un debat. Precisament Domènech i Albiol han xocat sobre la situació de l´escola pública, "un model d´èxit", segons Domènech, que Albiol ha posat en dubte en afirmat que ha servit per "adoctrinar" nens en l´independentisme. Mas i Albiol també han intercanviat retrets sobre les negociacions del 2012 a l´entorn del pacte fiscal.



Mas: "S´està fent una reflexió sobre el control dels temps"



Mas ha assegurat que la sentència del TC sobre l´Estatut va "expulsar del marc legal" les aspiracions de Catalunya i ha recordat que l´objectiu polític de la independència "no és una invenció ni un capritx de quatre bojos", sinó "quelcom compartit per una porció significativa de la societat catalana". Segons l´expresident, ara al sí de l´independentisme "s´està fent una reflexió sobre el que ha passat, si hi va haver control dels temps i si hi ha una majoria suficient per donar els passos que s´han donat", així com la reacció del govern espanyol. Ha destacat que les formacions sobiranistes sempre han busca un acord, i sempre han trobat la porta del govern espanyol "tancada". També quan va demanar a Rajoy un pacte fiscal. "Mai vaig demanar ni un sol euro a Rajoy, i la resposta de Rajoy va ser taxativament que no, un cop de porta a una possible sortida que requeria coratge polític".

Mas ha advertit que el 21D es poden repetir els resultats electorals del 27-S, i ha preguntat si això no mereix una resposta política per part de l´Estat "més enllà de posar gent a presó". "Com pot ser que si és el principal problema de l´Estat no hi hagi ni una sola proposta per resoldre´l", ha apuntat.



Albiol vol "replantejar" el model territorial



El líder del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha rebatut el president Mas i ha afirmat que "no diu la veritat" quan assegura que el procés és fruit de la sentència de l´Estatut, perquè la seva formació va pactar amb el PP els pressupostos de la Generalitat els anys 2011 i 2012, ja després de la sentència. Segons Albiol, Mariano Rajoy no va poder donar un millor finançament a Catalunya en un moment en què Espanya estava a punt de ser rescatada, quan "no semblava raonable ni lleial presentar-se davant del president del govern a demanar finançament". En aquests sentit ha afirmat que el procés neix de les "ganes del president de la Generalitat de xutar la pilota endavant, passar-li la responsabilitat a Rajoy i no governar" amb una "absoluta deslleialtat" al govern d´Espanya.

Albiol també ha advertit que qualsevol reforma de la Constitució no s´ha de fer per "satisfer els independentistes", sinó que cal "replantejar" el model de relació entre estat i CCAA per saber "si el que hem fet fins al moment està be" i "si és raonable, per exemple, que una part de l'escola sigui instrument adoctrinament". "Em sembla que no, si ens hem de replantejar qüestions de com és el país i les funcions les hem de replantejar en ambes direccions: de l'estat a CCAA i al revés", ha dit.



Montilla: "La societat està més dividida"



El president Montilla ha defensat l´autonomia del PSC respecte al PSOE a l´època en què ell era president de la Generalitat i Zapatero del govern espanyol i ha apuntat que el procés independentista ha culminat "un cicle" de l´Estat autonòmic. Segons Montilla, el problema de l´Estatut es va generar fruit de la campanya de recollida de signatures del PP, i per una sentència del Tribunal Constitucional que va "ofendre" una bona part de la societat catalana, però després del procés Catalunya té "una societat més dividida, una economia més debilitada, i unes institucions més qüestionades". Segons Montilla, cal que l´Estat faci una proposta per acontentar "la majoria de la societat catalana" mitjançant una reforma constitucional "que al final ha d´acabar amb un referèndum de la ciutadania". Ha recordat que una part de la societat catalana "s´ha cregut" que Catalunya seria independent i ara cal explicar "quins errors de càlcul" ha fet l´independentisme començant per "parlar clar".

Domènech reivindica una "llei de claredat" sobre Catalunya



El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha recordat que Catalunya és avui en dia l´única CCAA que no té l´Estatut que van votar els ciutadans, i ha afirmat que mentre l´Estat no afronti que es troba davant una crisi a Catalunya no trobarà la solució al conflicte. Segons Domènech, les eleccions del 21D serviran per decidir com se solucionen els reptes immediats com l´existència de presos i el 155, però també per construir escenaris "d´àmplies majories i consensos" que vagin més enllà dels fulls de ruta actuals, com per exemple el que suscita el dret a decidir. En aquest marc, ha apostat per elaborar una "llei de claredat" al Congrés dels Diputats, i ha retret al PP que no tingui cap altra proposta política que el 155.