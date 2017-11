Assange ofereix 20.000 euros a qui reveli el "secret d´Estat" de l´operatiu policial de l´1-O

El govern central ha decidit classsificar com a "secret d'Estat" el desplegament policial a Catalunya arran del referèndum de l'1-O. Davant d'aquesta circumstància, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha ofert 20.000 euros de recompensa a qui aconsegueixi fer-lo públic. Així ho ha anunciat a través de Twitter.





The Rajoy government has declared the costs and details of its violent attacks on Catalan voters a "state secret". Game on. I issue a €20k reward (divisible) for majority of the suppressed information. https://t.co/JQo9f0GfRDhttps://t.co/UkVKSU2Ro3 — Julian Assange ?? (@JulianAssange) 12 de novembre de 2017

Precisament avui, els grups d'ERC i PDeCAT al Congrés han registrat aquest dimarts una petició per crear una. La iniciativa, anunciada la setmana passada, s'ha formalitzat ara i els dos grups esperen rebre el suport suficient de la resta de grups per tirar-la endavant.El portaveu d'ERC, Joan Tardà, confia que pugui començar a caminar en les properes setmanes i que permeti investigar "la repressió policial exercida a Catalunya". Per part del PDeCAT, el portaveu, Carles Campuzano, diu que la comissió "guanya més pes" després de la informació publicada per 'El País' el diumenge on afirmava que el govern espanyol ha classificat com a secret d'Estat el desplegament policial a Catalunya."És inaudit que no es doni informació a les cambres sobre els operatius desplegats i, a més, amb el que han suposat els reforços en termes de repressió", ha manifestat. En aquest sentit, Campuzano ha avançat que estan plantejat d'altres "iniciatives legals i polítiques" per aixecar el secret d'Estat.