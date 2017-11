Barcelona garanteix el Mobile fins al 2023

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va assegurar ahir que la celebració del Congrés Mundial de Telefonia Mòbil (Mobile World Congress) a la capital catalana està garantida «almenys» fins a l'any 2023, encara que va reconèixer que hi ha «certa preocupació» per la situació política catalana.

En declaracions a RAC-1, Colau va afirmar que el Mobile World Congress «no perilla», tot i que va reconèixer que hi ha «certa preocupació» generada per la situació política catalana, tal com va expressar la setmana passada John Hoffman, directiu de l'associació que organitza el Mobile.

Hoffman va insistir en què la pròxima edició de l'MWC, que tindrà lloc entre el 26 de febrer i l'1 de març de 2018, està «completament garantida» i que «els preparatius van a bon ritme», però que l'esdeveniment necessita «seguretat i estabilitat política» amb vista a pròximes edicions.

El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, va assegurar ahir que la celebració a Barcelona del Congrés Mundial de Mòbils no està en perill, encara que va subratllar que l'Administració ha hagut de fer un esforç per convèncer als organitzadors de l'estabilitat institucional.

Nadal va recalcar que l'empresa organitzadora de l'esdeveniment, GSMA, «té un contracte que complir» -que contempla la celebració del Congrés a Barcelona fins a 2023- i que mai s'ha plantejat no fer-ho. Això no obstant, va reconèixer que els organitzadors van mostrar una «enorme preocupació» sobre la situació a Catalunya durant la reunió del patronat de la fundació Barcelona Mobile World Capital (MWC) que es va celebrar dimecres passat.

Per això, va recalcar Nadal, el secretari d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital, José María Lassalle, que va representar el Govern central i la Generalitat en aquesta cita, va haver d'explicar «bé» les mesures adoptades per l'Executiu.

«Va haver d'explicar-los bé el procés que s'està duent a terme, amb les eleccions del 21 de desembre, i que això suposarà una normalitat institucional a Catalunya», va dir Nadal després d'inaugurar la XLIV Assemblea de l'Associació Iberoamericana de Cambres de Comerç. Segons Nadal, a la reunió, els organitzadors «van fer moltes preguntes i van mostrar una gran preocupació». Per això, les diferents administracions van traslladar a GSMA que «Barcelona i Catalunya tindrà una situació institucional estable» i que hi haurà un Govern de la Generalitat «dins de la Constitució».

Nadal va explicar que els organitzadors «estan contents» amb Barcelona però els preocupava l'impacte de les notícies sobre la situació a Catalunya.

«Ara saben que això s'està reconduint» i que «tot anirà igual de bé», va subratllar.

Pel que fa al sector turístic, el ministre va dir que, després del «sotrac» del mes d'octubre a Catalunya, es comença «a veure la llum al final del túnel». Nadal va mostrar la seva confiança que, si torna la normalitat institucional, el turisme es recuperarà a Catalunya.