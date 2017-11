Eleccions Catalunya 2017: Jean Castel repetirà com a candidat de Ciutadans per Girona el 21-D

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va anunciar que les llistes per a les eleccions del 21-D mantenen els caps de llista de les quatre demarcacions. Així, a Girona, repetirà com a candidat Jean Castel, actual portaveu provincial de Cs.

El 2015, Cs va ser el segon partit amb més escons per darrere de JxSí. Llavors, Castel ja va encapçalar la llista i van obtenir dos històrics diputats. Serà el tercer cop que ho faci al capdavant i aspira a repetir com a diputat per segona vegada. És l'home de Cs a Girona i el seu paper a la cambra ha estat destacat presidint la comissió «Vidal» i la comissió d'afers institucionals (CAI) on van intervenir els senadors designats pel Parlament arran de l'aplicació del 155.