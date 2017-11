Casamitjana (MES) apunta com a número cinc de la llista d'ERC per Girona

La llista d'ERC a les comarques gironines incorporarà, igual que en la resta de demarcacions, candidats independents, del Moviment d'Esquerres (MES) i Avancem, formacions sorgides com a alternativa al PSC. A les comarques gironines, oficialment només es coneixen quatre noms de la candidatura per al 21-D. Així, com es va anunciar aquest cap de setmana, la llista l'encapçalarà la consellera cessada, i actualment a la presó, Dolors Bassa. Tindrà com a número 2 al fins ara diputat i alcalde de Sarrià de Ter, Roger Torrent, i com a número tres a Anna Caula. El quart nom oficial que s'ha facilitat des d'ERC és el del llibreter i activista cultural Guillem Terribas, que tancarà la llista en una posició simbòlica.

La resta de noms ja són sobre la taula però estan a l'espera, precisament, de les possibles incorporacions d'independents o de les altres formacions, de manera que els números que ocupin a la llista poden variar. Segons ha pogut saber Diari de Girona, de moment tot apunta que l'exalcaldessa de Roses, Magda Casamitjana, del Moviment d'Esquerres i que ha estat diputada en aquesta passada legislatura (el 2015 anava com a número 28 a la llista de Barcelona), ocuparia ara el número 5 de la llista d'ERC per Girona.