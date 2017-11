Collboni: «Ada Colau ha estat més pendent dels independentistes»

El president del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, va assegurar ahir que ha estat un «error històric» la decisió de Barcelona en Comú de trencar el pacte de govern amb el PSC. En roda de premsa, Collboni va reaccionar a la decisió de les bases del partit d'Ada Colau i va dir que l'alcaldessa «ha estat més pendent del que opinen els independentistes que del que demanen els ciutadans de Barcelona». El president del PSC a Barcelona va afegir que «no s'entén per què es va convocar la consulta» en un moment en què Colau «defensava que el pacte havia funcionat i havia estat bo per a la ciutat». «No entenem que a unes setmanes del 21-D s'hagi obert aquest debat en aquests termes, amb una pregunta clarament dirigida i amb l'afegit d'un silenci incomprensible per part de la senyora Colau», va dir.

Segons el socialista, Colau és «la primera alcaldessa que no defensa el seu propi govern davant el seu propi electorat». Collboni va agrair al 45% dels militants de Barcelona en Comú que van votar a favor de mantenir el pacte de govern i va dir que el seu gest és el mateix que haurien fet els socialistes per «posar Barcelona per damunt de tot i les polítiques socials davant del conflicte nacional». «Estem orgullosos perquè el PSC ha posat Barcelona per damunt de tot i hem estat lleials a la tradició del partit: som el Partit Socialista de Barcelona abans que el Partit Socialista de Catalunya».

Per Collboni, «el govern plural d'esquerres i en clau de Barcelona» era la «solució de futur per a» la ciutat, encara més, va dir, en un període en què calia, segons Collboni, «no introduir més incertesa i inestabilitat». «Avui tenim un govern trencat, debilitat i que afegeix inestabilitat a la ciutat quan el que se'ns demanava era estabilitat i certeses», va assegurar afegint que els projectes de la ciutat encara estan «en risc» perquè el «missatge que enviem al país i al món és que avui Barcelona és més inestable que fa una setmana».



Colau: És qüestió «de democràcia»

Per la seva part, Colau, va reiterar en declaracions a Rac1 que no és independentista i que la ruptura «té a veure amb la democràcia i amb la tristesa per l'aplicació del 155, un fet insòlit i terrible que el PSC no ha condemnat, sinó que ha construït». En paral·lel, Colau va assegurar que la celebració Mobile World Congress a Barcelona està garantida «almenys» fins al 2023, encara que va reconèixer que hi ha «certa preocupació» per la situació política catalana.

Des del PDeCAT, el portaveu Jaume Ciurana, va dir que estan oberts i tenen la «màxima predisposició» a parlar amb el govern de BComú, però va reclamar a l'alcaldessa que primer materialitzi el trencament amb el PSC i alhora canviï d'actitud amb l'oposició.

Des de Cs, Marilén Barceló va assegurar que la ruptura del pacte és una prova més que l'alcaldessa «dóna prioritat a la seva calculadora electoral i prepara un pacte amb els independentistes després d'humiliar els socialistes» mentre Alberto Fernández (PP) veia necessari que els adversaris de Colau, tant al seu partit com al consistori, «siguin majoritaris i posin fi a tanta frivolitat», i la facin fora.

Finalment, la presidenta del grup de la CUP, María José Lecha, va reiterar l'oferta de suport a Colau si porta a terme «polítiques rupturistes» i va qualificar de «totalment» positiu que BComú hagi trencat el pacte, mentre la regidora Eulàlia Reguant va demanar al govern que no porti avui a aprovació la proposta de pressupost perquè és el d'un «govern que no existeix».