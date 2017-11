Dastis tem que la «ingerència russa» es repeteixi en els comicis del 21-D

El ministre espanyol d'Exteriors i Cooperació, Alfonso Dastis, va assenyalar ahir que tem que es repeteixi en els eleccions de Catalunya del pròxim 21 de desembre la ingerència a través d'internet procedent de territori rus, detectada en processos electorals en altres països.

«És d'hora per això però a mi no m'estranyaria», va indicar Dastis en una roda de premsa durant un Consell de ministres d'Exteriors de la Unió Europea (UE), preguntat sobre si s'espera un increment més gran de l'activitat de desinformació provinent de Rússia de cara a les eleccions catalanes.

«Seguiria una pauta que ha ocorregut en altres eleccions», va dir Dastis. En el cas de les desinformacions a internet relacionades amb Catalunya, el cap de la diplomàcia espanyola va afirmar que «no ens consta formalment que el Govern rus estigui darrere d'això, però sabem que aquest tràfic ve de xarxes que tenen el seu punt de propagació a Rússia». «Aquesta informació l'hem compartit amb les autoritats russes», va afegir.



Rússia i Veneçuela

Dastis va indicar que aproximadament un 50% de la desinformació detectada sobre Catalunya procedia de Rússia i un 30% de Veneçuela. «Són multiplicacions d'informacions falses que contribueixen a augmentar la desinformació i la manipulació», va dir, i va afegir que pretenen debilitar els esforços a favor d'una unió entre països «basada en valors».

Dastis va assegurar que no ha vingut avui (ahir pel lector) al Consell d'Exteriors de la UE «expressament a fer aquesta denúncia» sobre una possible ingerència russa en la crisi catalana.

Per altra banda, va afirmar que la continuïtat del 155 a Catalunya depèn de «l'actitud» de les forces independentistes després del 21-D. Preguntat per l'ACN per si el govern espanyol mantindrà o no l'aplicació del 155 si guanyen els partits independentistes en les pròximes eleccions, el ministre ha assegurat que «si actuessin dins de la legalitat de l'Estatut i de la constitució espanyola no es donaria necessàriament el supòsit de fet suficient» per mantenir-lo. Amb tot, va dir que prefereix «no especular».

Tajani: «És un afer intern»

El president del Parlament Europeu (PE), Antoni Tajani, va rebutjar mediar en el conflicte català encara si els independentistes es veiessin reforçats després de les eleccions convocades per al 21 de desembre a Catalunya i ha recordat que es tracta «d'un assumpte intern» d'Espanya.

«És un problema espanyol, no europeu. Volem el diàleg entre les parts en conflicte, però la mediació no és tasca de la UE», va declarar Tajani en una entrevista que va publicar ahir el grup mediàtic Funke.