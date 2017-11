Eleccions catalanes del 21D: Quins partits i candidats es presenten?

Tot i que els partits sobiranistes no han arribat a cap acord per concórrer a les eleccions catalanes del 21-D sota un mateix paraigües electoral, sí que avancen les converses per dissenyar una coordinació programàtica, a més d'aliances posteriors als comicis. El PDeCAT i ERC esperen presentar punts en comú en els seus respectius programes electorals, que facin referència a la defensa de les institucions catalanes, al rebuig al 155 i l'exigència de l'alliberament dels presos polítics: els consellers del Govern, a més de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, presidents de l'ANC i Òmnium. Cal veure quina referència es faria a la independència i a la defensa de la República catalana. El PDeCAT i ERC també esperen arribar a un acord perquè Catalunya en Comú inclogui els primers d'aquests punts en el seu programa electoral.



La llista encapçalada per Puigdemont s'anomenarà Junts per Catalunya

La candidatura que encapçalarà el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per a les eleccions del 21-D s'anomenarà Junts per Catalunya. Així consta també en la llista de les coalicions electorals de la Junta Electoral, on la candidatura té l'abreviació de JuntsxCAT, i on consta que la integren els partits PDeCAT i CDC, amb l'objectiu de poder mantenir les quotes de la campanya electoral.

D'aquesta manera, els neoconvergents impulsaran una nova plataforma formada pel mateix PDeCAT amb independents, exconsellers a la presó i a Brussel·les i pugnarà contra la llista d'Esquerra, que encapçalarà el seu president, Oriol Junqueras. Des del Partit Demòcrata apunten a l'ACN que es tracta d'una «llista transversal» que acompanyarà Puigdemont i els consellers afins al PDeCAT.

Carles Riera i Natàlia Sànchez es perfilen com a candidats de la CUP per Barcelona i Girona

El diputat de la CUP Carles Riera es perfila com el nou cap de llista per Barcelona per a les eleccions del 21-D, van indicar fonts de l'organització. És militant d'Endavant-Osan, una de les dues organitzacions amb més pes dins la CUP, i té el suport suficient dins l'actual secretariat nacional com per a ser proposat.

Encara que la CUP disposa d'una normativa interna molt estricta que prohibeix als diputats tornar a ser candidats en unes eleccions més d'una legislatura, Riera es beneficia d'una interpretació segons la qual, si no han pogut ocupar l'escó tota la legislatura, poden tornar a les llistes. Riera ocupava el lloc 11 el 2015 i va assumir l'escó l'octubre del 2016 en substitució de Pilar Castillejo i només ha estat diputat un any.

El candidat de la CUP per a les eleccions del 21-D, Carles Riera.

En canvi, a la circumscripció de Girona, Benet Salellas no podrà repetir com a cap de llista per a les eleccions catalanes 2017 perquè ha estat diputat des del primer dia de legislatura. Segons fonts de la CUP, la llista no està ni molt menys tancada, a l'espera dels possibles noms que s'incorporin i que vol ser el més àmplia possible. Amb tot, segons fonts consultades, un dels noms que es perfilen és el de Natàlia Sànchez, portaveu de la CUP a l'Ajuntament de Figueres i membre del Secretariat Nacional com a possible cap de llista. Sànchez va anar a les llistes del 2015 com a suplent.



Jean Castel repetirà com a candidat de Ciutadans per Girona el 21-D

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va anunciar ahir que les llistes per a les eleccions del 21-D mantenen els caps de llista de les quatre demarcacions. Així, a Girona, repetirà com a candidat Jean Castel, actual portaveu provincial de Cs.

El 2015, Ciutadans va ser el segon partit amb més escons per darrere de JxSí. Llavors, Castel ja va encapçalar la llista i van obtenir dos històrics diputats. Serà el tercer cop que ho faci al capdavant i aspira a repetir com a diputat per segona vegada. És l'home de Cs a Girona i el seu paper a la cambra ha estat destacat presidint la comissió «Vidal» i la comissió d'afers institucionals (CAI) on van intervenir els senadors designats pel Parlament arran de l'aplicació del 155.

Casamitjana (MES) apunta com a número cinc de la llista d'ERC per Girona

La llista d'ERC a les comarques gironines per a les eleccions catalanes 2017 incorporarà, igual que en la resta de demarcacions, candidats independents, del Moviment d'Esquerres (MES) i Avancem, formacions sorgides com a alternativa al PSC. A les comarques gironines, oficialment només es coneixen quatre noms de la candidatura per al 21-D. Així, com es va anunciar aquest cap de setmana, la llista l'encapçalarà la consellera cessada, i actualment a la presó, Dolors Bassa. Tindrà com a número 2 al fins ara diputat i alcalde de Sarrià de Ter, Roger Torrent, i com a número tres a Anna Caula. El quart nom oficial que s'ha facilitat des d'ERC és el del llibreter i activista cultural Guillem Terribas, que tancarà la llista en una posició simbòlica.

Els comuns no volen llista unitària per al 21D i proposen Domènech de candidat

Catalunya en Comú també vol fer coalició amb Podem a les eleccions - L'assemblea del dissabte 11 haurà de donar el vistiplau a la proposta. Catalunya en Comú es vol presentar a les eleccions del 21 de desembre en coalició amb Podem en una llista encapçalada per Xavier Domènech. D'aquesta manera, els comuns estan rebutjant la llista unitària que es volia fer des del sector sobiranista.

La proposta es va acordar a la Coordinadora Nacional de la formació i l'assemblea haurà d'acceptar la proposta. La llista mantindria el nom d'En Comú Podem-Catalunya en Comú i renunciaria a la llista unitària, ja que la formació prioritza «establir punts en comú des de la pluralitat».



Rafel Bruguera repetirà com a candidat del PSC per Girona

Pere Casellas, de Figueres, serà el número tres, per darrere de l'exdirgent d´Unió, Montserrat Surroca. El Consell Nacional del PSC ha ratificat avui les candidatures de les quatre demarcacions per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre. Mentre a Barcelona la llista estarà encapçalada pel líder del PSC, Miquel Iceta, a les comarques gironines el número 1 serà Rafel Bruguera, que repetirà com a candidat a les eleccions catalanes del 2017.

En les eleccions de 2015, Bruguera ja va encapçalar la llista després de guanyar unes ajustades primàries contra Maite Guerrero. Era la primera vegada que el PSC escollia els caps de llista (també al Congrés dels Diputats) en un procés de primàries.

En aquesta ocasió, a causa de la limitació en el temps per la inesperada convocatòria electoral, el procés de primàries no ha pogut ser l'habitual i s'ha optat per un sistema simplificat amb propostes de les agrupacions que s'han acabat ratificant al Consell.



Maria Àngels Olmedo, de Figueres, serà la candidata del PP per Girona

La portaveu popular a l'Ajuntament de Girona, Concepció Veray, anirà de 9 a la llista de Barcelona. El Partit Popular català va anunciar ahir les candidatures per a les pròximes eleccions al Parlament del 21 de desembre. En el cas de Girona, el PP va anunciar els dos primers noms. La cap de llista per a les eleccions catalanes del 21D serà Maria Àngels Olmedo Delestal, portaveu del PP a l'Ajuntament de Figueres des del 2011. Olmedo té 59 anys, és nascuda a Figueres, està casada i té cinc fills. També és secretària d'Àrea de Política Social i Família del PPC de Girona des del 2012.

L'acompanyarà com a número dos Josep Maria Angelats Fàbregas. Nascut a Girona, té 54 anys, casat i amb dos fills, és funcionari de l'Administració de Justícia des del 1982, president de la Junta Local del PP de Salt des del 2013 i vicesecretari de política municipal del PPC de Girona des del 2013.