Carles Riera i Natàlia Sànchez es perfilen com a candidats de la CUP per Barcelona i Girona

El diputat de la CUP Carles Riera es perfila com el nou cap de llista per Barcelona per a les eleccions del 21-D, van indicar fonts de l'organització. És militant d'Endavant-Osan, una de les dues organitzacions amb més pes dins la CUP, i té el suport suficient dins l'actual secretariat nacional com per a ser proposat.

Encara que la CUP disposa d'una normativa interna molt estricta que prohibeix als diputats tornar a ser candidats en unes eleccions més d'una legislatura, Riera es beneficia d'una interpretació segons la qual, si no han pogut ocupar l'escó tota la legislatura, poden tornar a les llistes. Riera ocupava el lloc 11 el 2015 i va assumir l'escó l'octubre del 2016 en substitució de Pilar Castillejo i només ha estat diputat un any.

En canvi, a la circumscripció de Girona, Benet Salellas no podrà repetir com a cap de llista per a les eleccions catalanes 2017 perquè ha estat diputat des del primer dia de legislatura. Segons fonts de la CUP, la llista no està ni molt menys tancada, a l'espera dels possibles noms que s'incorporin i que vol ser el més àmplia possible. Amb tot, segons fonts consultades, un dels noms que es perfilen és el de Natàlia Sànchez, portaveu de la CUP a l'Ajuntament de Figueres i membre del Secretariat Nacional com a possible cap de llista. Sànchez va anar a les llistes del 2015 com a suplent.