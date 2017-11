Investiguen la mort d'una dona de 96 anys i el seu fill de 75 en un pis a Badia

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una àvia de 96 anys d'edat i el seu fill, de 75, els cadàvers dels quals van ser trobats ahir a l'interior d'un pis a Badia del Vallès, encara que de moment no s'aprecien indicis de mort criminal. Els mossos hi van acudir després de ser alertats pels veïns de l'edifici per la forta olor que sortia de l'interior de l'immoble. Entre d'altres hipòtesis, els Mossos investiguen si l'anciana hauria mort per causes naturals, mentre que el seu fill, que tenia una gran dependència de la dona, s'hauria suïcidat.