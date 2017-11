La llista encapçalada per Puigdemont s'anomenarà Junts per Catalunya

La candidatura que encapçalarà el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per a les eleccions del 21-D s'anomenarà Junts per Catalunya. Així consta també en la llista de les coalicions electorals de la Junta Electoral, on la candidatura té l'abreviació de JuntsxCAT, i on consta que la integren els partits PDeCAT i CDC, amb l'objectiu de poder mantenir les quotes de la campanya electoral. D'aquesta manera, els neoconvergents impulsaran una nova plataforma formada pel mateix PDeCAT amb independents, exconsellers a la presó i a Brussel·les i pugnarà contra la llista d'Esquerra, que encapçalarà el seu president, Oriol Junqueras. Des del Partit Demòcrata apunten a l'ACN que es tracta d'una «llista transversal» que acompanyarà Puigdemont i els consellers afins al PDeCAT.

El president del partit, Artur Mas; la coordinadora general, Marta Pascal; i el coordinador d'Organització, David Bonvehí, van tancar els serrells d'aquesta candidatura durant la trobada amb el mateix Puigdemont, aquest passat cap de setmana a Brussel·les. La prioritat del PDeCAT sempre ha estat que Puigdemont fos el seu candidat, i tot i que a principis d'any s'hi negava, finalment encapçalarà la llista en la qual s'integrarà el Partit Demòcrata. Un punt a favor d'aquesta decisió és que la candidatura superi les sigles i vagi, així, «més enllà dels partits», en coherència amb el desig de Puigdemont que hi hagués una candidatura unitària del sobiranisme a les eleccions del 21-D. Tot apunta que Pascal no concorrerà a les llistes d'aquesta candidatura, amb l'objectiu de centrar-se en la consolidació del partit, que té un any i mig de vida.

El Consell Nacional de demà ha d'aprovar la fórmula de Junts per Catalunya. Cal recordar que Junts per Catalunya va ser una de les propostes que es van votar en el congrés fundacional del PDeCAT. El nom va arribar a la final, on es va imposar finalment la fórmula de Partit Demòcrata Català. Aleshores el nom ja agradava a Puigdemont i Mas, ja que tots dos dirigents van votar que Junts per Catalunya fos la denominació del nou partit.



Corominas no hi serà

Qui ja ha anunciat que no formarà part de la candidatura és l'exvicepresident primer de la Mesa del Parlament i expresident del grup parlamentari de Junts pel Sí, Lluís Corominas, que hi ha renunciat per decisió pròpia. Fonts del seu entorn han remarcat que a les eleccions del 2015, on va ser el número 17 de JxSí per Barcelona, ja havia decidit que seria la seva última legislatura.En tot cas, la renúncia de Corominas pot contribuir a no agreujar la seva situació judicial, després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llanera decretés per a ell presó amb una fiança de 25.000 euros.