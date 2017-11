El PP diu que Puigdemont «ja no es representa ni a si mateix»

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, va considerar ahir que Carles Puigdemont «ja no es representa ni a si mateix» i va qualificar de «lamentable» la situació en la qual ha posat al seu partit en liderar una llista quan està «fugit» i «pròfug».

En la roda de premsa celebrada després del Comitè de Direcció del partit, Casado va replicar a Puigdemont que no ha de començar a treballar en una nova relació amb l'Estat, sinó «amb el seu advocat per a la seva declaració davant la justícia espanyola quan la justícia belga ho determini».

Casado va garantir que la direcció del seu partit es «bolcarà» en la campanya catalana, i va assegurar que se sent molt «orgullós» del que ha fet el Govern central a Catalunya i de la decisió del president, Mariano Rajoy, de convocar eleccions i «tornar la veu als catalans», mentre altres són «pròfugs de la justícia».

En la seva opinió, els exmembres del Govern fugits «han deixat tothom a l'estacada» i el partit de l'expresident ha decidit «no concórrer ni tan sols amb l'enèsim nom que s'havien proposat: en comptes de ser Junts pel sí serà Junts pel Cat», va ironitzar.

Casado va indicar que la «majoria silenciosa i silenciada» catalana «avala» l'estratègia del Govern de Rajoy i va demanar que aquesta opinió es traslladi a les urnes amb una «participació massiva» perquè no guanyin els independentistes o hi hagi un nou «tripartit d'esquerres», que va ser «l'inici» del procés. Per això, va instar les forces que defensen el marc Constitucional a «sumar forces» després del 21-D.