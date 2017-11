Puigdemont diu que pot existir una solució diferent a la independència

Carles Puigdemont va assegurar ahir en una entrevista al diari belga Le Soir «que una solució diferent a la independència» és possible. «Sempre és possible! He treballat durant trenta anys per obtenir un altre ancoratge de Catalunya a Espanya! Hem treballat molt en això, però l'arribada al poder del senyor Aznar va aturar aquest camí», va afirmar en declaracions al diari francòfon, tot insistint que està disposat a acceptar «la realitat d'una altra relació amb Espanya».

Puigdemont es mostra a favor d'un acord amb el Govern central, però subratlla que l'origen de la crisi actual es troba a l'any 2010, quan el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucionals diversos articles de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. «L'origen de tot això és la invalidació, l'any 2010, de l'Estatut d'Autonomia que havia estat adoptat pels parlaments català i espanyol. Sap quants diputats independentistes hi havia en aquell moment al Parlament català? 14 de 135! Ara s'han convertit en 72. El responsable del creixement de l'independentisme és, per sobre de tot, tot el Partit Popular», comenta.

Sobre la seva candidatura a les eleccions del 21-D, Puigdemont recalca la seva voluntat d'anar en una llista unitària del sobiranisme i afegeix que no desitja presentar-se com a aspirant d'un partit polític a la presidència de la Generalitat. «M'he posat a disposició d'una plataforma semblant, si existeix la voluntat de diferents partits polítics d'unir-s'hi. Només seré candidat si hi ha una agrupació, amb l'únic objectiu de bloquejar l'article 155 i oposar-nos al retrocés democràtic provocat per l'Estat espanyol», assenyala en una entrevista que es va fer divendres passat i es va publicar ahir.

Després de les eleccions de desembre, Puigdemont considera que caldrà seure de nou a la taula de negociació i no enviar al fiscal general a «fer política». «Però una nova victòria mostrarà que aquesta història no és l'assumpte de quatre il·luminats», adverteix.

Sobre la possibilitat d'haver convocat ell mateix les eleccions anticipades abans de la suspensió del Govern de la Generalitat, Puigdemont precisa que havia deixat clar que aquesta decisió «havia de servir per impedir el cop d'Estat del 155».

Pel que fa als motius de la seva fugida a Brussel·les, afirma que no volia arriscar-se a ser «el motiu o l'excusa per recórrer a la violència». «Estava preparat [l'Estat espanyol] per utilitzar la violència amb l'objectiu de reprimir la resistència pacífica catalana i crear les condicions d'una repressió extremadament violenta, com la il·legalització de certs partits polítics», assenyala.

En relació a les institucions de la Unió Europea, assegura esperar la mateixa reacció comunitària amb Espanya que amb Polònia i Hongria, dos països als quals se'ls ha obert procediments d'infracció per no respectar el Dret comunitari. «Si hi ha abusos democràtics, no és una qüestió interior. Salta a la vista que l'Estat espanyol no ha respectat la Carta dels Drets Fonamentals de la UE», conclou.