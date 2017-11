Reunió entre Assange i Oriol Soler, un dels assessors del Govern per l'1-O

Oriol Soler, una de les influents figures que han format part del nucli dur que va assessorar el Govern de Carles Puigdemont per a l'organització d'un referèndum l'1-O, va confirmar que es va reunir a Londres amb el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, però va deslligar la cita del procés català. Segons publica el diari El País, Soler va acudir el passat 9 de novembre a l'ambaixada de l'Equador a Londres per reunir-se amb Assange, molt actiu en els últims mesos en les xarxes socials en defensa del procés sobiranista. Des de Twitter, Soler va confirmar la trobada, encara que va puntualitzar que «la visita va ser totalment transparent» i «legal» i hi van poder «compartir» amb Assange la situació que viu Catalunya, en la qual el sobiranisme ha «sofert presó, exili i espionatge».