El vaixell de Piolín marxarà dijous de Barcelona

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dit avui que el seu departament traslladarà els agents de policia allotjats en un creuer atracat al port de Barcelona a hotels de la ciutat i ha postil·lat que "el Piolín serà història" a partir de dijous.

"Ara per ara, i donada la normalitat que a partir del 155 s'observa a Catalunya tenim ofertes d'hotels que abans no teníem i hi haurà la possibilitat que es vagin redistribuint els efectius en hotels i en els altres dos vaixells que hi ha allà i per tant el Piolín passarà a la història a partir de dijous ", ha dit Zoido.

Aquest vaixell, decorat amb el personatge de dibuixos animats Piolín, va ser una de les tres embarcacions que va noliejar el Ministeri de l'Interior per allotjar els policies i guàrdies civils desplegats a Catalunya abans del referèndum de l'1 d'octubre.