Dues dones van ser expulsades dissabte passat d'un avió de Vueling que cobria el vol entre Barcelona i Maó per parlar català a una hostessa, segons avança Vilaweb. Els fets es van produir quan la tripulant va demanar a una de les dones, Margarita Camps, que deixés una làmina en un compartiment i aquesta darrera li va respondre que ho faria al final per evitar que les maletes d'altres viatgers li aixafessin. Tot seguit, l'hostessa li va etzibar "Vostè m'ha de contestar en castellà, o és que no el parla?", segons la versió de la dona recollida per aquest mitjà digital. Una altra passatgera que ho va sentir va defensar Camps assenyalant que se li havia faltat el respecte i que l'obligació de la tripulant d'un vol entre Barcelona i Maó era conèixer la llengua catalana. Instants després, una altra hostessa els va indicar que el capità volia parlar amb elles i van ser expulsades de l'aparell.



El capità estava acompanyat per una parella de la Guàrdia Civil, que va identificar les dues passatgeres. Va comunicar a les dues dones que no podrien agafar aquell vol i que la decisió era ferma. Les dues passatgeres van voler comprar dos bitllets més pel mateix dia però la companyia va prohibir al personal de terra que els en vengués cap. Finalment, però, van poder adquirir-lo a través del telèfon mòbil i volar l'endemà cap a Maó.



L'ACN s'ha posat en contacte amb Vueling, que ha declinat fer cap valoració sobre aquest episodi i només ha confirmat que les reclamacions de les passatgeres es tramitaran pel canal habitual. A través de Twitter, la companyia s'ha defensat assegurant als usuaris que els han expressat la seva disconformitat amb el tracte a Camps que el personal amb base a Barcelona té l'obligació de parlar català.





Hola Jordi, t'informem que les instruccions es donen en català sempre que el vol tingui origen BCN. Fins aviat! — Vueling Airlines (@vueling) 16 d´octubre de 2017