Albiol demana per carta al PSC i Ciutadans un compromís de pacte després del 21-D

El líder del PPC, Xavier García Albiol, va proposar ahir als dirigents de Cs i PSC, Inés Arrimadas i Miquel Iceta, un compromís de tres punts per buscar un acord de govern entre els tres partits constitucionalistes si junts aconsegueixen la majoria el 21-D, el rebuig a pactar amb els independentistes i a la celebració d'un referèndum. Albiol va presentar la proposta del PPC perquè les tres formacions «constitucionalistes» la incloguin en els seus respectius programes electorals en un acte a Nou Barris, un «compromís» de tres punts «ineludibles» que va fer arribar ahir mateix a Arrimadas i a Iceta mitjançant una missiva.

En la carta, els demana «rebutjar qualsevol acord de legislatura amb forces que defensin la independència, apostar per un govern constitucionalista a Catalunya si els resultats electorals així ho permeten» i no donar suport a «cap tipus de referèndum, pactat o no, per a l'autodeterminació a Catalunya». «En el moment excepcional que viu Catalunya, és necessari deixar de banda les nostres diferències per posar l'accent en el que ens uneix», afegeix Albiol.

En l'acte a Nou Barris, Albiol va incidir en el compromís de buscar un acord entre les tres formacions constitucionalistes per configurar un govern en el cas d'aconseguir junts la majoria d'escons després de les eleccions del 21-D. Es tracta, en definitiva, de constituir un govern que «respecti l'Estatut i la Constitució» deixant a una banda «les nostres diferències per posar l'accent en el que ens uneix».

Un altre dels compromisos és el de rebutjar qualsevol acord amb els partits independentistes que han provocat una «fractura», pacte que seria «inadmissible».

En aquest compromís Albiol es va dirigir en concret al PSC, al qual va avisar davant «qualsevol temptativa» de reeditar un tripartit a Catalunya al costat d'ERC i els comuns. El tercer dels compromisos que el dirigent Popular vol que els tres partits incloguin en els seus programes electorals és el de no donar suport a cap referèndum d'autodeterminació a Catalunya, «ja sigui legal o il·legal», perquè és un «engany» que a més «no representa el conjunt dels catalans».

Per la seva part, el líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, va afirmar que el PSC té «dificultats enormes» a l'àmbit territorial per mantenir el seu rumb, i «hauria de fer una reflexió sobre la coalició que està fent amb el PP i Cs». Segons Domènech, una aliança entre PP, PSC i Cs a Catalunya seria un «pèssim missatge per a Catalunya i per a tot l'Estat». «Ens agradaria que el PSC fes de PSC, representés el que ha representat històricament com a partit progressista i catalanista, però sembla que va a un pacte a Catalunya amb el PP i Cs», va afirmar.

També va demanar la «màxima concreció» per part dels independentistes dels seus plantejaments, i els va advertir que no es pot «desconnectar» del PP amb «fulls de ruta màgics» i va denunciar la «involució democràtica gravíssima» per part del govern de Rajoy.