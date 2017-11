Arrimadas i Jean Castel presenten a Barcelona i Girona una llista continuista

La líder de Cs a Catalunya i candidata a la presidència de la Generalitat, Inés Arrimadas, va presentar una llista per Barcelona continuista, en la qual està acompanyada pel seu actual nucli dur parlamentari i persones de confiança. Segons fonts de Cs, a la llista per Barcelona repeteixen en els primers 5 llocs les mateixes persones que van concórrer als comicis del 2015. En el número dos figura Carlos Carrizosa, actual portaveu de Cs a la cambra, i en el tres José María Espejo-Saavedra, vicepresident segon de la Mesa. El quart lloc l'ocupa Fernando de Páramo, portaveu adjunt de Cs al Parlament i secretari de Comunicació de Ciutadans, al qual segueix la diputada Sonia Sierra.

A la llista de Girona també hi ha continuïtat i només un nom canvia en els cinc primers, va confirmar aquest diari. El fins ara diputat gironí Jean Castel tornarà a encapçalar la llista. El seguirà com a dos el també fins ara diputat gironí Alfonso Sánchez. Com a tres, en canvi, el 2015 hi havia Marc Tarrús i ara entra Hector Amelló, regidor i portaveu del grup de Cs a Figueres i portaveu de Cs al Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Finalment, els números 4 i 5 de la llista s'intercanvien posicions i per al 21-D seran María del Camino Fernández (afiliada a Cs des del 2013, de l'agrupació de Salt fent la funció de secretària i Relacions Institucionals de la província de Girona) i Sheila Arias, de Palafrugell i afiliada des del 2014.