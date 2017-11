Calendari eleccions catalanes: El calendari del pròxim 21 de desembre

Els partits que vulguin concórrer a les eleccions catalanes del pròxim 21 de desembre tindran tres setmanes per organitzar les llistes, decidir si es coalitzen i triar candidats, segons els terminis que marca la llei electoral general (LOREG), la qual regirà en aquests comicis com en tots els que celebra Catalunya, única comunitat que no té llei electoral pròpia.

El president del Govern, Mariano Rajoy, va anunciar la dissolució del Parlament de Catalunya i la convocatòria immediata d'eleccions autonòmiques. De fet, se celebraran el primer dia que segons els terminis de la llei és possible, el 21 de desembre, exactament 54 dies després que es va publicar el decret de convocatòria.



A partir d'aquí els terminis van començar a córrer i els partits s'ha donat pressa per preparar les llistes per a les eleccions catalanes del 21D, en un panorama polític fracturat després de la declaració d'independència i l'aplicació de mesures d'intervenció de Catalunya a l'empara de l'article 155 de la Constitució.



Eleccions catalanes: pactes i coalicions

En concret, les formacions que van tenir fins al dia 7 de novembre per registrar-les, amb la seva denominació i les persones titulars dels seus òrgans de direcció i de coordinació, tot i que cap formació va arribar a pactes per presentar llistes conjuntes.

En la setmana del 13 al 18 de novembre, han de registrar davant la Junta Electoral competent les candidatures de partits, federacions i coalicions i els promotors de les agrupacions d'electors.

En total, tres setmanes de termini per triar caps de cartell i llistes, que áun hauran de ser supervisades i avalades per la Junta Electoral Central en les dates següents. Seran proclamades a finals de novembre.

La campanya electoral es preveu entre els dies 5 i 19 ja del mes de desembre i el 20, jornada de reflexió prèvia a la votació del dia 21. Serà una jornada laboral, cosa excepcional en la tradició electoral espanyola perquè l'habitual són els comicis en diumenge.

Però la LOREG permet que es celebrin eleccions en qualsevol jornada. Els treballadors tindran dret a abandonar el treball quatre hores sense descompte de sou i els que siguin membres de les meses electorals, podran dedicar la jornada a aquesta activitat sense que la seva empresa els dedueixi el dia i a comptar amb cinc hores de reducció de jornada al dia següent, divendres.

La data del dia 21 coincidirà també amb la proximitat de les vacances escolars de Nadal. Els col·legis que siguin centres de votació hauran de preparar uns dies abans, pel que és possible que alguns nens tinguin algun dia més de descans.