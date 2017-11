ERC i PDeCAT admeten que cal «més temps» per a una majoria sobiranista

Els portaveus d'ERC i PDeCAT al Congrés, Joan Tardà i Carles Campuzano, van coincidir en reconèixer que cal «més temps» per reforçar les majories socials que defensin la independència de Catalunya. «És bo que els dirigents fem autocrítica, però m'agradaria també escoltar-ho en el PP, el PSOE o Cs», va manifestar Campuzano que, a més, va afirmar que les forces sobiranistes hauran de «compassar els ritmes a la realitat dels fets». Per la seva banda, Tardà va admetre que Catalunya serà independent «si els catalans volen que ho sigui». «Sabeu per què encara no som independents? Doncs perquè encara no hi ha hagut una majoria de catalans que així ho vulgui» va afirmar Tardà. Per això, el portaveu d'ERC considera que les eleccions del 21-D són una «oportunitat» per tal que les forces independentistes sumin més del 50% dels vots. «Aquesta és la nostra aspiració, però els que manen són els catalans, si no ho volen seguirem lluitant, ja portem moltes generacions», va indicar. Tanmateix, tots dos van assegurar que els dos partits seguiran treballant per aconseguir-ho i que el proper pas es pot plasmar en les eleccions del 21-D.

Campuzano va avançar que no hi haurà «cap renúncia a l'horitzó de la independència». «Crec que l'aspiració de tenir un estat propi ha arribat per quedar-se, però hem d'aprendre la lliçó: caldrà més temps per reforçar majories socials que ens acompanyin en l'objectiu», va reflexionar. Ara bé, va dir que aquesta «autocrítica» que fan des del PDeCAT o ERC la troba a faltar en la resta de forces polítiques.

Per la seva banda, Tardà va assenyalar que la república no es va «implementar» per no «posar en risc la seguretat dels ciutadans». Tardà va afirmar que l'1-O va ser «un trauma» i que el Govern sabia que l'Estat «era capaç de tot per reprimir la independència».

Des de Brussel·les, el conseller cessat Toni Comín també va reconèixer ahir que un procés cap a la independència requereix un trajecte «més llarg» que el procés sobiranista que va desembocar en la declaració d'independència per part del Parlament.

Paral·lelament, Anna Simó, secretària de la mesa del Parlament investigada pel Tribunal Suprem, va explicar que la via unilateral és «impossible» aquesta legislatura i la propera.

Finalment, l'expresident de la Generalitat Artur Mas va admetre que l'independentisme està fent «una reflexió sobre el que ha passat, si hi va haver control dels temps i si hi ha una majoria suficient per donar els passos que s'han donat».