ERC plantejava recuperar la «mili» obligatòria a la Catalunya independent

ERC es va plantejar restaurar el servei obligatori militar en una Catalunya independent. Així ho assegurava ahir El Mundo segons uns correus confiscats per la Guàrdia Civil al departament d'Economia en el marc de la investigació de la creació de les estructures d'Estat. Constaria en un informe intern encarregat per ERC, coordinat per l'eurodiputat Jordi Solé i el director de la Fundació Josep Irla, remès el 4 de setembre a «Oriol [Junqueras] i Marta [Rovira]». S'admet que la mesura «té una imatge negativa entre els catalans» per l'associació a l'Exèrcit espanyol però «el model d'estats sense exèrcit presenta inconvenients». Equipara Catalunya amb «Àustria, Dinamarca o Suïssa», amb un indicador de 250 soldats per cada 100.000 habitants, uns 18.000 o 22.000 a Catalunya. Per aconseguir-los, es plantejava la possible recuperació de la mili.