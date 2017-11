Esquerra i Junts per Catalunya faran un «front comú» malgrat anar separats

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, va assegurar ahir després d'entrevistar-se amb Carles Puigdemont que hi haurà un acord amb el PDeCAT per fer «front comú». «Som molt conscients que hem de continuar junts i trobar la millor fórmula de coordinar-nos», va dir Rovira, que ahir va visitar el president cesat a Brussel·les. «L'estratègia política la compartim i és absolutament coordinada», va indicar la portaveu republicana, remarcant que ara cal «eixamplar moltíssim» i «continuar sumant» per afrontar el 21-D «amb moltíssimes garanties».

La secretària general d'ERC també va dir, sobre la declaració d'independència, que «el que està fet està fet» i que el Parlament de Catalunya va fer «el que la majoria de ciutadans, democràticament i pacífica, havien demanat». A partir de les eleccions del proper 21 de desembre, Rovira confia que les forces independentistes seguiran «comptant i tenint la legitimitat democràtica per continuar fent allò» que, va assenyalar, els sembla que «demanen la majoria de ciutadans».

La secretària general d'ERC va assegurar també que els comicis del 21-D són «un repte democràtic» i que tot i que els consideren «il·legals», els «legitimaran» amb una crida a la ciutadania perquè participi. «Volem afrontar-los amb moltes garanties i guanyar-los», va afegir. Segons va concretar, el «front comú» ha de ser «en contra de la imposició de l'article 155, per alliberar els presos polítics i posar fi a la repressió i la persecució política».

«Les eleccions del 21-D van de fer valdre els drets fonamentals i continuar fent camí perquè els ciutadans decideixin lliurement en quin país volen viure», va afirmar Rovira. Preguntada per les declaracions del diputat republicà Joan Tardà, Rovira va insistir en «posar molt en valor» el que va passar a Catalunya els dies 1 i 3 d'octubre. «Entre tots plegats vam decidir decidir», va assenyalar, recordant que les institucions «van fer el que la majoria de ciutadans havia demanat de forma democràtica». «Per tant, el 22 de desembre volem continuar comptant i tenint la legitimitat democràtica per continuar fent allò que ens sembla que vol la majoria», va assenyalar.



Cuixart no anirà a cap llista

Qui ja està clar que no formarà part de cap candidatura és el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que porta pràcticament un mes a la presó. El portaveu de l'entitat, Marcel Mauri, va confirmar-ho ahir en declaracions a Catalunya Ràdio.

En aquest sentit, Mauri va assegurar que el paper d'Òmnium no ha acabat i que l'entitat «és de tots», per la qual cosa des de l'entitat consideren que els seus membres no haurien d'anar a la llista de cap partit, ni tan sols Cuixart, que seguirà presidint l'entitat des de la presó.