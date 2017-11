La FaPaC demana declarar el 21-D dia no laborable per les eleccions

La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FaPaC) va llançar ahir una campanya perquè el Govern espanyol declari el 21 de desembre dia no laborable per la celebració de les eleccions catalanes per garantir «l'exercici del dret a vot» i la «conciliació laboral i familiar».

La campanya consisteix en la recollida de firmes a Change.org i també busca adhesions al Manifest «Per un 21-D NO LABORABLE», disponible a la pàgina web d'aquesta entitat, per la qual cosa FaPaC va fer una crida a entitats, sindicats, partits polítics i societat civil en general, segons va informar ahir a través d'un comunicat.

«Context d'anormalitat política»

La FaPaC, representant de més de 2.200 associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) i prop de 500.000 famílies, argumenta en la seva petició que les eleccions «se celebren en un context d'anormalitat política» i reconèixer aquest dia com a no laborable «ajudaria que la jornada electoral transcorregués amb més normalitat».

La FaPaC també exposa que d'acord amb l'article 13.6 del Reial Decret 605/1999, de 16 d'abril, «si el dia fixat per a la celebració de les eleccions no és festiu es considerarà inhàbil a efectes escolars».

Per a l'entitat, la convocatòria d'eleccions a Catalunya entre setmana, en aquest cas un dijous, «no prioritza el dret a l'educació» perquè s'afegeix un nou dia no lectiu al calendari escolar que coincideix, a més, amb el final del trimestre. «Aquesta decisió limita la conciliació de la vida laboral i familiar i, en conseqüència, limita també la garantia de l'exercici del dret a vot», sentencia l'entitat.