Iceta: «Jo no faré president ni Oriol Junqueras ni Carles Puigdemont»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va descartar la possibilitat que els vots dels socialistes serveixin, després de les eleccions del 21 de desembre, per «fer president» Oriol Junqueras o Carles Puigdemont, als quals va responsabilitzar de la situació actual.

En la presentació del llibre Iceta, l'estrateg del Partit Socialista, escrit pel periodista Raúl Montilla (Ediciones B), al col·legi de Periodistes, el líder del PSC va defensar que la seva candidatura és la millor situada per superar la situació de «bloqueig» polític i institucional que viu Catalunya.

Això no obstant, davant la possibilitat que no sigui el PSC la primera força i que pugui negociar-se un govern de coalició, Iceta va sortir al pas dels qui veuen els socialistes oberts a pactar amb els sobiranistes: «Jo no faré president ni Oriol Junqueras ni Carles Puigdemont, crec que ja n'hem tingut prou». Tampoc facilitaria la seva investidura, va afegir, ni tan sols si ERC o el PDeCAT renunciessin a un full de ruta que passés per fer efectiva la declaració d'independència, perquè els seus respectius candidats, Junqueras i Puigdemont, «són els responsables d'haver-nos portat fins aquí, una situació desastrosa».

Ara bé, va matisar el líder del PSC, «caldran acords que no passin per la ruptura d'Espanya ni saltar-se la legalitat» i que superin la fractura en la política catalana i en la relació Catalunya-Espanya. «M'agradaria que Catalunya tingués una millor autonomia, un millor finançament, així com impulsar una Espanya federal i que hi hagi un instrument per decidir si els catalans accepten un nou acord de relació amb Espanya», va explicar el líder del PSC.

Segons Iceta, «sigui quin sigui el resultat de les eleccions, s'ha de seure a una taula i acordar les coses». En aquest sentit, va indicar que «una majoria a Catalunya no pot imposar a una majoria a Espanya una cosa que no vol, però tampoc una majoria a Espanya pot imposar una cosa que no vol a una majoria a Catalunya».

«Un acord no és mai tot el que demanes, no es pot pretendre el tot o res perquè entre l'immobilisme d'uns i la ruptura d'altres hi ha un espai que es diu PSC», va dir.

Encara que Iceta va descartar donar suport a una hipotètica investidura de Junqueras o Puigdemont, es va mostrar partidari de parlar amb tots per aconseguir acords que permetin sortir del «bloqueig» actual. «Ahir vam descobrir que Puigdemont ja no veu la independència com a única sortida, llàstima que això no ho veiés abans», va assegurar, i va insistir a afavorir «un govern amb tots aquells que desitgin una sortida negociada», perquè no creu en una «política de fronts».

Respecte a l'article 155 de la Constitució, Iceta va apuntar: «només ha servit per convocar eleccions i, una vegada fetes, es torna a la legalitat, és a dir, jo crec que el dia 22 ja no és aplicable». «Aquests dies veiem declaracions molt dures, admetent que no estaven preparats» per fer efectiva la declaració d'independència, «doncs bé -va puntualitzar- ningú es pot comprometre a no cometre errors, però sí a no repetir-los», ja que «l'objectiu de la independència és legítim però no ho és, en canvi, sortir de la legalitat».

En resposta a l'oferta de pactes postelectorals que planteja el líder del PPC, Xavier García Albiol, va indicar que «és prematur parlar de pactes» quan encara no es coneixen els programes. «Jo no sé què proposa el PP per sortir de la situació actual, perquè si hi ha alguna cosa que ha caracteritzat a aquest partit és l'immobilisme, i jo no estic d'acord amb això», va subratllar. A més, García Albiol vol un compromís perquè no es convoqui cap referèndum d'autodeterminació, «i jo li dic que tampoc ho desitjo, però que, en canvi, vull dos referèndums més, un de reforma constitucional i un altre de reforma estatutària», va reblar.