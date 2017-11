Instal·laran una presó a Vic per reclamar l'alliberament dels presos amb voluntaris tancats les 24 hores

La darrera iniciativa impulsada des d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana d'Osona amb el suport del Comitè de Defensa de la República Alt Ter i altres entitats socials i culturals de la comarca per demanar la llibertat dels consellers i líders de les dues entitats sobiranistes empresonats, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, començarà aquest dissabte a les 6 de la tarda a la Plaça Major de Vic sota el lema 'Un poble empresonat'.

Les entitats han construït una presó amb barrots i dues cel·les (6 x 2,40 metres) on sempre hi haurà persones tancades mentre duri l'acció, les 24 hores del dia. La iniciativa vol fer evident que encara avui, "a l'Europa del segle XXI hi ha presos polítics". El portaveu de l'ANC Osona, Carles Valls, ha explicat que l'objectiu és "mantenir una llum encesa perquè sàpiguen que no els oblidem". Per la seva banda, Miquel Pla, d'Òmnium Osona, ha remarcat que "fins que duri la repressió hi haurà persones tancades en aquestes dues cel·les". Segons han assenyalat, els voluntaris passaran un mínim de dues hores a dins del mòdul "perquè puguin sentir el què senten els presos polítics que actualment es troben en les presons espanyoles". L'acció també pretén que els vianants prenguin consciència del què representa estar tancat.

L´espai interior de les cel·les tindrà una taula, una cadira, un llit, diverses mantes, una estufa, un llum i un extintor. També hi haurà una bústia per a la recollida de donatius destinats a la caixa de solidaritat.

El clam de les entitats per un empresonament que consideren injust pretén ser una acció de resistència pacífica itinerant que es mantindrà fins que Cuixart, Sànchez i els consellers quedin en llibertat. Les cel·les s'estaran a Vic durant tres setmanes i després es traslladaran a Olot. Ciutats com Valls o Reus també s'han interessat per acollir l'acció de protesta.