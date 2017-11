L'ANC paga la fiança de la resta de membres de la Mesa del Parlament

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ja ha abonat les fiances de 25.000 euros per cap que va imposar la setmana passada el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena als exmembres de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Anna Simó i Lluís Guinó per eludir la presó.

El passat dia 9, el jutge va fixar una fiança immediata de 150.000 euros a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell -que l'ANC només va poder pagar l'endemà, per la qual cosa va passar una nit a la presó-, mentre que per a Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó i Ramona Barrufet va establir fiances de 25.000 euros. A tots ells els va donar una setmana de termini per a poder abonar-les, cosa que ara ja s'ha fet.



Caixa de solidaritat

Fonts de l'ANC van informar ahir que, igual que van fer amb Carme Forcadell, han pagat també les fiances de la resta de membres de la Mesa sobiranistes a través de l'anomenada «caixa de solidaritat».

Es tracta d'un compte corrent, organitzat per l'ANC, amb el qual s'han recollit aportacions ciutadanes destinades a afrontar sancions o fiances derivades de l'acció judicial contra líders del procés sobiranista. En els darrers dies i setmanes, l'Assemblea ha fet crides a tots els socis i simpatitzants a fer aportacions per tal de poder fer front a aquestes fiances.