Llarena fa el primer pas per quedar-se les causes dels consellers i els «Jordis»

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va fer ahir el primer pas per decidir si es queda les causes que s'instrueixen a l'Audiència Nacional contra els membres del govern de Carles Puigdemont i els presidents de l'ANC i Òmnium Cultural –acusats de rebel·lió i sedició- i les acumula a la que ja tramita contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres sobiranistes de la Mesa. En la seva interlocutòria, Llarena demana a la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela que li remeti en cinc dies un informe sobre «els aspectes fàctics, processals i investigatius dels dos procediments». En la interlocutòria apunta que vol aquest informe abans de resoldre sobre la competència del Tribunal Suprem per investigar el cas. Amb tot, ja reclama a Lamela que emplaci les parts personades perquè en el mateix termini «informin directament» el Suprem sobre l'acumulació de procediments.

Llarena recorda que el Tribunal Suprem investiga ja la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i altres membres de la Mesa fruit d'una denúncia de la Fiscalia i que l'Audiència Nacional té oberts procediments contra el Govern i els presidents de l'ANC i Òmnium «per la seva participació als mateixos fets». Per aquest motiu, «amb caràcter previ a qualsevol resolució sobre la competència» de la seva sala per quedar-se les causes i investigar-les juntament a la de la Mesa del Parlament, demana a Lamela que «en el termini de cinc dies» informi «sobre els antecedents fàctics, processals i investigatius d'ambdós procediments que s'entenguin rellevants» per tal «d'avaluar la pertinença o acumulació de tots ells». A la mateixa interlocutòria, també reclama a Lamela que «emplaci les parts personades als processos intruïts» a l'Audiència Nacional perquè «en el mateix període informin directament» la seva sala «sobre l'eventual acumulació dels processos».

Davant d'això, Lamela ha demanat a la Fiscalia i a les defenses dels membres del govern de Puigdemont i dels presidents de l'ANC i Òmnium que es posicionin sobre la possibilitat que el Suprem assumeixi les seves causes i les uneixi a la resta de causes que ja està instruint.