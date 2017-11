Oriol Junqueras situa Marta Rovira com a futura presidenta de la Generalitat

El vicepresident destituït per l´Estat i líder d´ERC, Oriol Junqueras, ha enviat una carta a la militància republicana escrita des de la presó, on defensa que l´independentisme ha fet "passes de gegant" recorrent "un camí impressionant" en aquests darrers anys, però admet que s´han "comès errors" per haver pecat "d´ingenus".

A la mateixa missiva, Junqueras encara el 21-D assegurant que són una oportunitat per al sobiranisme i avala que es presentin llistes separades per partits. Igualment, apunta, donada la situació, que la secretària general d´ERC, Marta Rovira, podria ser qui liderés la Generalitat. "Fem-li confiança", afirma, tot afegint que "va sent hora que en aquest país una dona sigui al capdavant", i que la "república té nom de dona". Amb tot, té també bones paraules per al president Carles Puigdemont i la resta de membres del Govern destituït, arribant a dir que "també són els seus candidats" en aquest 21-D encara que concorrin sota sigles diferents a les d´ERC.

La carta, avançada per l´Ara i a la que ha tingut accés l´ACN, serveix perquè Junqueras se sumi a l´allau d´anàlisis crítiques que el món del sobiranisme està fent aquests dies. Així, admet que ara mateix el sobiranisme es troba "en una conjuntura molt complexa". "Hem recorregut un camí impressionant, hem fet passes de gegant i hem posat Catalunya en el mapa d´Europa i del món. El primer pas per a ser reconeguts és que es conegui la nostra realitat. I, en aquesta qüestió, hem aconseguit un èxit esclatant. També en el de l´autoafirmació i, alhora, de la visibilització d´un Estat postfranquista dominat per les elits de sempre", explica a la missiva.

Però de la mateixa manera també reconeix que "no s´ha culminat la feina" i que les passes que s´han fet "no són suficients". A més, fa autocrítica i admet que hi ha hagut equivocacions des del Govern i el sobiranisme. "Certament, també s´han comès errors. Sí. Ingenus, vam creure que l´Estat mai no s´atreviria a aplicar aquests nivells de repressió. O que la Unió Europea no permetria que el Govern del PP, en nom de la unitat d´Espanya, tolerés tants cops contra la ciutadania i les institucions catalanes", assumeix Junqueras a la missiva.

Tot i això, apunta que va ser també la pròpia UE la que va "obligar el Govern espanyol a convocar eleccions quan l´acord entre el PSOE i el PP era la suspensió total de l´autogovern i l´ocupació per decret de tot, pretenent tutelar completament la caixa de la Generalitat, tots els nostres recursos, els Mossos i l´Educació, a més dels mitjans de comunicació". Amb tot, avisa que "dels errors se n´ha d´aprendre, per fer-ho millor", obrint la porta així a noves estratègies.

I justament referint-se a les eleccions del 21-D, Junqueras apunta que si la seva situació continua sent l´actual, el lideratge del partit i de Catalunya podria quedar en mans de Marta Rovira. "Fem-li confiança sempre, s´ho ha guanyat com ningú", afirma rotund. Junqueras, a més, recorda que ho escriu des de la presó "amb serenitat i temps per pensar", i diu que "Esquerra Republicana no fa patir perquè no podria estar en millors mans", referint-se de nou a Rovira. També fa referència a possibles escenaris postelectorals afirmant que "va sent hora que en aquest país una dona sigui al capdavant, una dona que mai no es rendeix, amb una determinació i un convenciment inigualables, assenyada i audaç alhora, tossuda i obstinada però també dialogant i pactista". "Tots al seu costat, no la deixem mai sola. República té nom de dona", conclou.



Puigdemont "també és el nostre candidat"



A la carta, també té un missatge de germanor cap a Puigdemont i la resta de consellers destituïts, i apunta que no són ells els rivals principals d´ERC en els comicis del 21-D. Així, després de refermar que les eleccions "cal guanyar-les" tot i estar "convocades pel PP dels sobres", afirma que "cal dir alt i clar que el nostre candidat també és el president legítim, Carles Puigdemont, i el conjunt del Govern, tots i cadascun dels conselleres, tant els que són a Brussel·les com els que som a la presó". "Amb aquestes eleccions, el bloc del 155 pretenia legitimar la destitució del president, del vicepresident i de tot el Govern. I la nostra resposta inequívoca serà garantir que després del 21 de desembre el PP i el PSC no assoleixin el seu objectiu, que amb el nostre vot refusem la repressió, validem les nostres conviccions i objectius i que les institucions que han volgut destruir siguin encara més fortes i més legítimes", assegura.

De la mateixa manera, crida a una certa unitat del sobiranisme i a no enfrontar-se entre els independentistes. "Obvieu tota baralla, no participeu de polèmiques que només desgasten i que ja hem viscut, perquè és una irresponsabilitat que ens distreu de l´únic que és imprescindible: tots a votar, tots els demòcrates que facin un pas endavant i a omplir les urnes de dignitat i esperança", escriu.

Tot i això, no és tan suau quan, sense esmentar-los directament, parla dels casos de corrupció que poden afectar a la Convergència que va donar pas al PDeCAT. Afirma que ERC pot "exhibir un partit de gent honrada i honesta" i anima a "dir sempre i a tothora" que tenen "85 anys d´història i ni un cas de corrupció". Acte seguit, però, admet que "la corrupció a Catalunya també ha fet mal a les files del sobiranisme –per molt que hagi estat maximitzada i explotada sense rubor per l´Estat– i ha neutralitzat una basa molt important davant d´aquest Estat, que ha rebatut la seva corrupció estructural apel·lant a la corrupció a Catalunya, per poca que fos".



La "complicitat" amb els comuns



Per últim, Junqueras demana a la seva militància que propiciïn un acostament amb els comuns. "Cal teixir complicitats amb aquells que, dissortadament, equiparen República i 155. Per dolorosa i incomprensible que de vegades ens resulti la seva actitud. És igual. La mà l´hem de tenir estesa. Sempre ens cal saber que nosaltres som un sol poble en tota la seva diversitat, que no importa d´on venim sinó on volem anar, que no importa la llengua que parlem, ni on hem nascut, només importa un projecte d e convivència global, de futur en llibertat. Abans que independentistes som demòcrates i abans que demòcrates som bona gent i ens estimem la gent", escriu.