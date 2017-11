Més de cent penalistes critiquen l'empresonament dels exconsellers

Més de cent professors de Dret Penal d'universitats de tot l'Estat han signat un manifest on critiquen l'empresonament dels consellers del govern de la Generalitat destituït i posen en dubte la legalitat de les decisions de la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, perquè «només conculcant molt greument el principi de legalitat es pot afirmar que els imputats van cometre un delicte de rebel·lió». Els signants asseguren que les qualificacions jurídiques de la Fiscalia General de l'Estat i de la titulat del jutjat número 3 de l'Audiència Nacional «han originat una repulsa general i una seriosa preocupació als mitjans jurídics espanyols». «En la nostra opinió és una equivocació greu considerar els fets constitutius d'un delicte de rebel·lió de l'article 474 del Codi Penal», apunten, perquè «està absent un element estructural d'aquest il·lícit com és la violència».

Els penalistes admeten com a premissa que la conducta dels integrants del Parlament i del govern de la Generalitat destituït pot comportar la comissió de múltiples delictes, però adverteixen que aquests «han de ser investigats i, en el seu cas, sancionats, d'acord al que exigeix l'ordenament penal» i «amb observança estricta de les nostres lleis penals i processals», i sempre «respectant de forma exigent el principi de legalitat».

En aquest sentit, recorden que el requisit de l'existència de la violència per a la comissió del delicte de rebel·lió es va incorporar a la llei precisament per evitar la seva aplicació en casos com aquest, i diuen que «només conculcant molt greument la legalitat» es pot atribuir als consellers aquest delicte de rebel·lió o el de conspiració per a la rebel·lió.