Els Mossos han expedientat l'agent que està a Brussel·les amb Puigdemont

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va confirmar ahir que els Mossos han obert un expedient a un dels seus agents que ha marxat a Bèlgica amb Carles Puigdemont. «Aquest mosso està expedientat i la unitat administrativa corresponent dels Mossos resoldrà conforme a l'aplicació de la norma», va assenyalar el ministre a preguntes dels periodistes.

Zoido va afegir que si d'aquest expedient es dedueix que l'agent «ha fet alguna cosa que no havia de fer, si no ha comunicat on anava i si ha incomplert la normativa, sobre ell caurà el pes de la llei, com és lògic».

Respecte a l'actuació dels Mossos i al relleu del major Josep Lluís Trapero, Zoido va indicar que el seu departament i el Govern han actuat amb «responsabilitat» al respectar «l'antiguitat» en l'escalafó d'aquest cos policial «i la pròpia successió que estava establerta conforme als reglaments dels Mossos».

Zoido va recordar que al nou responsable dels Mossos, Ferrán López, li va dir «que només rebria del ministre una ordre: actuar dins de la llei, conforme a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia».

«La resposta que estem tenint dels Mossos és totalment normalitzada i forma part de com està funcionant tota la Generalitat; la situació és normal i és el millor que es pot dir quan ha calgut aplicar un article que no se sabia quins efectes havia de produir amb la crispació que hi havia al carrer», va afegir.

Zoido va valorar la «proporcionalitat» amb la qual el Govern central ha aplicat l'article 155 i va assenyalar que qualsevol actuació irregular dels Mossos serà investigada per la pròpia policia catalana.

Respecte a les eleccions del 21-D, el ministre va indicar que el dispositiu policial serà l'habitual encara que comptarà amb el reforç de Policia Nacional i Guàrdia Civil.