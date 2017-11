Prop de mil empreses canvien la seu fiscal fora de Catalunya

Gairebé mil empreses que tenien el seu domicili fiscal a Catalunya l'han canviat a d'altres comunitats autònomes entre l'octubre i els primers dies de novembre, segons les dades facilitades per l'Agència Tributària.

Segons el Col·legi de Registradors, des del referèndum il·legal de l'1 d'octubre i fins a la setmana passada més de 2.300 empreses radicades a Catalunya havien canviat el seu domicili social a d'altres regions, entre elles grans firmes com CaixaBank, Banc Sabadell o Gas Natural. El canvi de seu fiscal no afecta l'abonament dels principals impostos que paguen les empreses, IVA i societats, perquè són d'àmbit estatal.

L'Agència Tributària va analitzartambé l'evolució de la facturació de les empreses incloses en el subministrament immediat d'informació (SII) de l'IVA, fonamentalment grans companyies, i ha detectat una caiguda del percentatge de les vendes de les firmes amb domicili fiscal a Catalunya.

A la primera quinzena d'octubre, les empreses amb domicili fiscal a Catalunya acumulaven de mitjana el 22,4 % de la facturació del total nacional, una dada que ha baixat gairebé tres punts, al 19,6 %, en la segona quinzena.

Paral·lelament, el Ministeri d'Hisenda va remetre un document a la Fiscalia del Tribunal de Comptes per demanar-li que citi a declarar els 200 alcaldes que van desplaçar-se a Brussel·les el passat 7 de novembre per denunciar la «persecució política i judicial» al Govern i també als presidents de l'AMI i l'ACM i als eurodiputats Ramon Tremosa, Josep Maria Terricabras i Jordi Solé. El ministeri vol comprovar si el viatge i les despeses vinculades a l'acció de la capital belga –com el lloguer de la sala on es va fer l'acte- es van pagar amb fons públics. En l'escrit, Hisenda fa referència a algunes informacions que recullen declaracions d'alcaldes que reconeixen que les despeses es van pagar amb fons municipals.