Rajoy: «L´article 155 sempre està aquí»

El president espanyol, Mariano Rajoy, considera que el president Puigdemont i la resta de consellers destituïts estan «inhabilitats políticament» per les seves «mentides» sobre el procés d'independència, i malgrat admetre que es poden presentar a les eleccions consideraria «absurd» que repetissin com a membres del govern.

En una entrevista a la COPE, Rajoy va afirmar que l'article 155 és un mecanisme «excepcional» que el seu govern planteja aixecar després de les eleccions del 21-D i la constitució del nou govern, però que «sempre està aquí». «Espero que un cop es constitueixi el nou govern les coses tornin a la normalitat institucional i el 155 ja no s'apliqui», va assegurar ahir. Amb tot, segons Rajoy, «les coses estan funcionant de manera raonable» a Catalunya i «ha servit per recuperar la normalitat».



Participació «massiva» el 21-D

Sobre el 21-D, va demanar una participació «massiva» i es va mostrar esperançat que aquells que voten el PP a les generals ara donin «importància» als comicis autonòmics. En tot cas, va advertir que «guanyi qui guanyi les eleccions qui ho faci ha de complir la llei». També va dir que una victòria dels independentistes no implicaria «en absolut» un avançament de les eleccions espanyoles.



«Absurd» repetir si són a la presó

Sobre candidats, va admetre que els exconsellers i persones a la presó es poden presentar, tot i que veu «absurd» que «a una persona que estigués a presó se'l fes conseller». «No tindria sentit perquè no podria exercir la seva funció, però no estan inhabilitats perquè estan en situació de presó provisional». Rajoy va confiar que el PSC «no acceptarà un referèndum on els espanyols no puguem decidir sobre el nostre país».



Puigdemont ha «enganyat»

També va acusar Puigdemont i les forces independentistes d'haver «enganyat» els catalans. «No només no estaven preparats, sinó que era impossible». Va apuntar que aquest ha estat un procés «de les grans mentides». «Van dir que no afectaria l'economia i han marxat més de 2.000 empreses, van dir que si s'independitzaven no sortirien d'Europa i no han tingut el suport ni d'un sol país de la UE».

Pel que fa a Puigdemont, va dir que la seva campanya és «purament victimista». «No està a Brussel·les perquè ningú l'hagi enviat allà, sinó perquè ell va voler», va dir sobre un hipotètic retorn just abans de l'inici de la campanya. «Si vol tornar tres dies abans de les eleccions no sé si això li donarà rèdit victimista o molta gent pensarà que ja està bé de fer tonteries».

Rajoy va culpabilitzar l'independentisme d'haver trencat l'acord de 1978 basat «en un principi capital, que és el de la lleialtat institucional». «Si el govern de Catalunya s'hagués comportat lleialment hauríem tingut una altra situació», va assegurar ahir. Per això, es va mostrar partidari d'incorporar el concepte «lleialtat».



«Notícies falses» des de Rússia

Segon Rajoy, l'1-O el seu executiu va detectar que hi havia «una allau i un esforç perfectament organitzat per tirar notícies falses contra Espanya i a la xarxa, sobretot els primers dies». Després es va saber que «el 55% d'aquests perfils falsos estaven a Rússia, el 30% a Veneçuela i que només n'hi havia 3 d'autèntics», va assegurar Rajoy.

No va voler apuntar si darrere hi ha el govern rus. «Jo només puc fer afirmacions que tinc provades i no tinc cap dada que diu que hi hagi darrere el govern rus», va dir.



El 155: «L'Estat es pot defensar»

Rajoy va respondre les crítiques d'Aznar advertint que si guanyen els independentistes l'Estat estarà «pitjor» que abans. Segons Rajoy, el 155 ja ha servit «perquè tots els espanyols sàpiguen que l'Estat es pot defensar si algú va contra la Constitució, l'estatut o les normes de convivència». «Espanya es pot defensar quan algú ataca Espanya de la manera tan brutal» i «l'exemple és que totes aquestes formacions es presentaran a les eleccions autonòmiques convocades pel president d'Espanya».

Sobre la fugida d'empreses, va desitjar que «tornin» a Catalunya i va criticar la «mentida» de l'independentisme que les empreses no marxarien. «Jo no sé si tornaran, però demano que tornin i que tothom compri productes catalans, perquè si no l'empresari català pateix dues vegades, pel tracte que li donen els independentistes i per la gent que s'enfada perquè li vull la sang, lògicament».



L'escola catalana, al Congrés

Sobre l'ensenyament del castellà a Catalunya, va dir que és partidari de parlar a la comissió de la reforma territorial al Congrés, on «tractarem de la tasca que pot fer la inspecció educativa». «És un tema delicat i complex, i la millor forma de fer-ho és respectar els drets de tots». «Seria la millor manera fer-ho així i si no haurem de prendre alguna iniciativa perquè aquesta situació no es produeixi».