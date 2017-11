Som Alternativa, d´Albano Dante Fachin, no participarà el 21-D amb cap llista

La plataforma Som Alternativa, que lidera l'exsecretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, no concorrerà finalment a les eleccions del 21-D dins de cap candidatura. En un comunicat a les xarxes socials asseguren que la decisió rau sobretot en una convocatòria electoral que "forma part d'una evident maniobra d'imposar ritmes contraris als consensos i a la capacitat de construcció de majories, establint un calendari i uns temps que han impedit de facto coordinar una resposta conjunta a l'altura de l'excepcionalitat del moment".

Som Alternativa, que havia mantingut converses amb ERC i CUP, assegura però que de cara al 21-D faran campanya "contra el 155 i els seus valedors". Després de les eleccions, treballaran per "espais de defensa radical de la democràcia". "Una defensa que, més enllà del Parlament, passa indefectiblement per construir i organitzar-se en l'àmbit municipal, poble a poble, barri a barri i braç a braç", diu el comunicat.

En un missatge a les xarxes, els d'Albano Dante Fachin, que va renunciar a la secretaria general de Podem Catalunya a principis de novembre, asseguren que han treballant aquests dies per "explorar la possibilitat d'una resposta política a l'altura del moment".

És en aquest context que la plataforma de Fachin crida el sobiranisme a "superar des de la ruptura i la radicalitat democràtica" el debat entre independentistes i no independentistes, com els dies 1 i 3 d'octubre, assegura el text. "Vam néixer per parlar molt clar quan calia parlar molt clar, que ningú dubti que seguirem parlant igual de clar; estigueu atents", rebla el comunicat.