Artur Mas no aconsegueix reunir els 5,2 milions d'euros de fiança pel 9N

Artur Mas no aconsegueix reunir els 5,2 milions d'euros de fiança pel 9N

L'expresident de la Generalitat Artur Mas no ha aconseguit reunir els 5,2 milions d'euros que li reclamava el Tribunal de Comptes per gastar diners públics en la consulta independentista del 9N, i el termini de lliurament acaba avui.

Fonts del tribunal han informat que Mas ha lliurat avui mateix 400.000 euros més després que a mitjans del mes octubre va aportar 2,2 milions i se li concedís una pròrroga perquè reunís la resta.

Les fonts no han pogut confirmar si l'expresident català ha sol·licitat una nova ampliació de termini per evitar que el tribunal iniciï els tràmits per a l'embargament dels seus béns.

En una entrevista a Ràdio Euskadi, Mas va assegurar ahir que havia aconseguit reunir fins al moment "gairebé la meitat" dels 5,2 milions d'euros de la fiança gràcies a "milers i milers de persones" a Catalunya que han contribuït a la "caixa de solidaritat".

L'expresident de la Generalitat va considerar "esperpèntic" que, de la quantitat total, tres milions d'euros corresponguin a 7.000 ordinadors que actualment estan funcionant a les escoles catalanes.

A mitjans d'octubre, el Tribunal de Comptes va donar una pròrroga a Mas perquè aportés els diners de la fiança, ja que fins aleshores només havia aconseguit reunir 2,2 milions d'euros.

Des d'aleshores, segons fonts de l'òrgan fiscalitzador, Mas havia lliurat 200.000 euros més.